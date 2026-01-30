Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в Иркутске.
В этом виде программы спортсмены стремятся набрать как можно меньше баллов.
По сумме четырех дистанций Алдошкин получил 152,578 балла. Вторым стал Вячеслав Воробьев (154,246), тройку лидеров замкнул Сергей Трофимов (154,764).
У женщин победила Екатерина Кошелева с результатом 168,776 балла. Второе место заняла Александра Саютина (170,524), третье — Анастасия Григорьева (170,578).