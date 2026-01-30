Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конькобежец Алдошкин стал чемпионом России в классическом многоборье

Конькобежец Алдошкин занял первое место в классическом многоборье.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года конькобежец Даниил Алдошкин занял первое место в классическом многоборье на завершившемся чемпионате России в Иркутске.

В этом виде программы спортсмены стремятся набрать как можно меньше баллов.

По сумме четырех дистанций Алдошкин получил 152,578 балла. Вторым стал Вячеслав Воробьев (154,246), тройку лидеров замкнул Сергей Трофимов (154,764).

У женщин победила Екатерина Кошелева с результатом 168,776 балла. Второе место заняла Александра Саютина (170,524), третье — Анастасия Григорьева (170,578).