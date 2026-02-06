«За четыре года провел в России четыре месяца». Интервью Александра Румянцева, который перевернул китайские коньки

В 2022 году Александр Румянцев, выступая в составе олимпийской сборной ОКР, стал в Пекине шестым на 5000 метров и пятым на 10 000, причем с рекордом России — 12.51,33. Спустя несколько месяцев он уехал тренировать сборную Китая и работает там уже четыре года. Именно как тренер сборной КНР Румянцев приехал на Олимпиаду в Милан, именно к нему подходили китайские спортсмены на тренировке, именно он стоял с секундомером на «бирже», подсказывая им скорость кругов. После завершения тренировки Александр рассказал «СЭ» об условиях в Милане, изменении в приоритетах подготовки сборной КНР и о ситуации с переездом семьи в Китай.
Полностью исключили личные дистанции
— С какого числа вы здесь?
— Приехали 2 февраля.
— Олимпийская деревня. Ты был как спортсмен на многих Олимпиадах, есть с чем сравнить, сделать выводы. Что скажешь?
— Олимпийская деревня на самом деле маленькая, для меня, по крайней мере. Ощущение, что там стоят пять домиков, все очень компактно, итальянцы экономщики, скажем честно. Еда вкусная, по крайней мере в сравнении с Пекином, где просто нечего было кушать. А тут хорошо — отличная итальянская еда.
— Сколько с тобой, как тренером, приехало сюда спортсменов?
— Семь спортсменов: четыре девушки, три парня.
— Какие результаты в их исполнении тебе видятся здесь реальными?
— Руководство сборной Китая поставило задачу — командная гонка, вся работа на эту дисциплину, поэтому мы полностью исключили личные дистанции.
— Я заметил, что почти вся сборная Китая вышла на тренировку в шлемах под командную гонку.
— С декабря у нас одна работа — на командную гонку.
— На каком языке ты общаешься со спортсменами?
— На английском. Многие говорят очень хорошо. Но в первый год, когда я только закончил спортивную карьеру, использовал язык жестов — так было проще.
Мы с Захаровым вовремя закончили
— Помимо того что работаешь со сборной Китая, ты наблюдаешь конькобежный спорт в целом на Кубках мира. Масса изменений — стали бегать без рук, стали бегать в шлемах, стали бегать в бахилах. Как ты ко всему этому относишься?
— Недавно обсуждали новые веяния с Русланом Захаровым и решили, что мы вовремя закончили. Уровень результатов капитально вырос. Если говорить о длинных дистанциях, то за последние два года он просто скакнул.
— Если бы тебе в свое время тренер сказал: «Саня, с завтрашнего дня повороты бежишь без рук», что бы ты подумал?
— Тяжело, но я думаю, что скоро все начнут так бегать. Даже сейчас, разговаривая с Даней Алдошкиным после чемпионата России, затронули эту тему, и он мне сказал: «Вот если без рук побьют мировой рекорд на пятерке, буду бегать без рук».
— И его побили без рук. Ты это видел лично.
— Да, был на этом этапе Кубка мира в Инцеле. За шесть кругов я уже понимал, что будет рекорд.
— Что внутри было?
— Круто. Очень круто. Уровень, повторюсь, вырос, сейчас пятерку бегут так, как еще недавно полуторку, — по 27 секунд круг. И хорошо, что я вижу это изнутри, потому что понимаю: это реально. То есть когда я приехал в Китай, национальный рекорд на 5000 метров у мужчин был 6.25, кажется. А сейчас он 6.08, быстрее рекорда России. Юниорский рекорд мира мы побили. У моих спортсменов максимальная квота на пятерке, пять спортсменов бегут пятерку на следующих этапах Кубка мира. То есть сдвинули, а если китайцы сдвинули свой уровень на длинных дистанциях, то это все реально.
Хочу привезти семью к себе
— Как складывалась логистика олимпийской сборной перед Играми?
— За неделю до этапа Кубка мира в Инцеле мы приехали в Германию из Китая. Пробыли там еще две недели и на автобусе перебрались в Милан.
— То есть дома спортсмены не были уже почти месяц. Как давно дома, в России, не был ты?
— Уехал в 2022-м, то есть значительное количество времени провожу в Китае, уже четыре года.
— При этом супруга у тебя в России, как и дети.
— Да.
— Наверное, тяжело? Как переживаете эту ситуацию, особенно учитывая, что семья у вас многодетная?
— Тяжеловато. Непросто было в первый год, когда еще ощущались последствия коронавируса и соответствующих ограничений. Рейсов было очень мало, попасть в Китай — трудно. Сейчас, когда все открыли, стало попроще. Близкие прилетают ко мне, я стараюсь прилетать к ним. Но все равно на самом деле тяжело.
— Давай так, в году 12 месяцев…
— Думаю, что за последние четыре года я провел в России в общей сложности четыре месяца. В среднем — месяц в году, в последний год в основном семья ко мне прилетает.
— Эта ситуация не изменится?
— Думаю, буду менять эту ситуацию. Хочу их привезти к себе.
— Твоя супруга в России очень активно работает, у нее бизнес. Не думаешь, что в России она чувствует себя не просто женой? А ты ее привезешь на роль просто жены?
— Она давно хотела стать… домохозяйкой. (Смеется.) Посмотрим. Мечтала пожить в другой стране, возможность имеется. Почему нет?
— Саша, а дети? Они пойдут в китайскую школу?
— Я думаю, что да. Старший занимается коньками, он сразу будет с командой. Что-нибудь решим, думаю, что это решаемо. В Китае не такая большая проблема найти и русскоязычную, и англоязычную школу.
