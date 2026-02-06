«За четыре года провел в России четыре месяца». Интервью Александра Румянцева, который перевернул китайские коньки

— Круто. Очень круто. Уровень, повторюсь, вырос, сейчас пятерку бегут так, как еще недавно полуторку, — по 27 секунд круг. И хорошо, что я вижу это изнутри, потому что понимаю: это реально. То есть когда я приехал в Китай, национальный рекорд на 5000 метров у мужчин был 6.25, кажется. А сейчас он 6.08, быстрее рекорда России. Юниорский рекорд мира мы побили. У моих спортсменов максимальная квота на пятерке, пять спортсменов бегут пятерку на следующих этапах Кубка мира. То есть сдвинули, а если китайцы сдвинули свой уровень на длинных дистанциях, то это все реально.