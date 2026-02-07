Казахстанские конькобежки вошли в топ-10 на Олимпиаде-2026

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, соревнования по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров среди женщин прошли в Италии в рамках олимпийской программы. Казахстан в этом виде представляли две спортсменки, и обе сумели показать результат, позволивший им войти в топ-10.