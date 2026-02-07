Казахстанские конькобежки вошли в топ-10 на Олимпиаде-2026

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, соревнования по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров среди женщин прошли в Италии в рамках олимпийской программы. Казахстан в этом виде представляли две спортсменки, и обе сумели показать результат, позволивший им войти в топ-10.
Надежда Морозова финишировала шестой с результатом 4:01.200. Елизавета Голубева заняла десятое место, показав время 4:03.300.
Олимпийское «золото» с новым олимпийским рекордом завоевала итальянка Франческа Лолобриджида — 3:54.280. Серебряную медаль выиграла норвежка Рагне Виклунд (3:56.540), «бронза» досталась представительнице Канады Валери Мальте (3:56.930).