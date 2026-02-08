«Последние два дня общалась со спортивным психологом». Коржова — о своем олимпийском дебюте

Ксения Коржова продолжила выступления российских нейтралов на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, заняв 12-е место на дистанции 3000 метров. Ситуация с женской «тройкой» непредсказуемо изменилась в последние минуты перед стартом, когда стало известно о снятии чешки Мартины Сабликовой. В результате пришлось делать повторную жеребьевку, и Коржова вместо китаянки Бинью Ян получила в соперницы австрийку Жанин Рознер, оставшись в третьей паре по большой дорожке.
Начала Ксения хорошо — разгон 20,6, затем два круга по 31,4, после чего 31,2 и 31,7. Пятый круг получился 32,3, это неплохо на данном отрезке дистанции, а вот последние два — 33,1 и 33,8. Именно на них Ксения, показавшая на финише 4.05,83, и уступила заочно швейцарке Макгрегор (4.04,97) и Елизавете Голубевой (4.03,30), ранее выступавшей за Россию, а теперь представляющей Казахстан. А вот чтобы дотянуться до ставшей девятой представительницы Нидерландов Мерел Конин (4.01,65), нужно уже бежать быстрее не только последние два круга.
О том, как сложился олимпийский дебют и что происходило с Ксенией в последние недели, спортсменка рассказала «СЭ» после завершения соревнований.
У меня была чудесная напарница
— Снятие Мартины Сабликовой. Это сказалось на твоей паре, у тебя сменилась соперница. Когда ты это узнала и что было в голове?
— Настраивалась скорее на большую дорожку, визуализировала то, как буду проходить после старта по ней все круги, а вот на соперницу я особо не рассчитывала. В результате после снятия Мартины все равно попала в хорошую пару. Эта девочка, Жанин Роснер, установила мировой рекорд среди нео-сеньоров на втором этапе Кубка мира. Так что у меня пара была чудесная.
— Когда узнала, что стартуешь по большой дорожке, расстроилась? Все-таки по ней не так удобно разгоняться.
— Скорее наоборот — я в основном делала старты с большой дорожки, так что меня это ничем не удивило, ничем не расстроило. То есть всё сложилось хорошо.
— Какая задача в принципе стояла?
— Удержать тот уровень, который я показала в текущем сезоне, уровень достаточно высокий. И это получилось неплохо. Конечно, есть ошибки, есть над чем работать, нужно набирать больший объем для удержания скорости последних кругов. Но, повторюсь, я довольна.
— Смотрим график бега — два круга по 31,4 и затем 31,2. Ты помнишь, почему добавила, это было сознательно?
— Это просто было. Скорость я, конечно, старалась держать и, увидев на бирже табличку 31,2, подумала: «Нормально». При этом я, честно говоря, не верила графику, который мне показывали. Подумала: «Хорошо, бегу так, как бежится». Немного не хватило на последние два круга, там случилось падение скорости. Повторюсь — это как раз хорошая почва для дальнейшей работы.
Была в очень большом напряжении
— Как подходила к Играм, если брать последние недели?
— Была в очень большом напряжении, недели за две, движения на льду были зажатыми. Психологически было непросто. Но сегодня проснулась — и все, все прекрасно.
— Сегодня перед стартом мы с тобой встретились, ты была крайне бодра и весела. Я удивился и очень этому обрадовался, увидев отсутствие мандража. В итоге все получилось?
— Думаю, результат, итог выступления на Играх можно считать позитивным. Может быть, было бы хорошо попасть в десятку. Но чтобы это сделать, нужно бежать быстрее на две секунды, то есть это как раз мои последние два круга, о которых я уже говорила ранее.
— Первая Олимпиада, один шанс, один старт. Даже если бы ты вышла немножко зажатая, это все бы поняли. Но, увидев тебя сегодня, я подумал: «Господи, что с ней произошло вообще?» Что произошло?
— Мне сообщили, что это праздник, что нужно наслаждаться этим моментом. И действительно, у меня сегодня получилось насладиться сполна тем, что здесь происходит, насладиться собой. Очень понравилось то, что я как раз не была зажатой с точки зрения исполнения.
— Так что именно произошло? Подобные вещи не случаются вдруг.
— Работа над собой. Общалась последние два дня со спортивным психологом, прекрасная женщина Светлана, я благодарю ее за помощь.
— В чем эта помощь заключалась?
— Мы с ней определились с целью, какая она здесь у меня, потому что я немножко потерялась. Хотелось сбегать хорошо, но как для меня будет хорошо? Мы начали это выяснять, вот и выяснили.
Хочу наконец-то попробовать итальянский кофе
— Ты остаешься здесь до 21 февраля, будешь работать на тренировках Насти Семеновой. Есть помимо этого планы на Милан?
— Конечно. Посмотреть Милан, погулять, наконец-то попробовать итальянский кофе. Я в принципе еще олимпийской атмосферой не успела насладиться сполна, потому что была подготовка к старту, но успела поучаствовать в активностях, получить подарки. Атмосфера деревни помогает немного расслабиться, отвлечься от соревнований, и вообще, Олимпиада — это, конечно, особенный старт, который отличается от всего, что было в моей карьере раньше.
— Как самочувствие Насти, которая сказала, что пьет жаропонижающие?
— Ей становится лучше, мы все верим, что вопросы здоровья уйдут полностью.
— У тебя есть уникальная возможность, потому что обычно спортсмены сразу после своих соревнований уезжают посмотреть другие виды спорта. Куда ты бы хотела попасть?
— Хотелось бы поддержать, конечно, Даню Ейбога на его дистанциях в шорт-треке. И было бы классно посмотреть фигурное катание, и мужское, и женское, потому что я видела этот вид спорта только по телевизору, хотелось оценить масштаб вживую.
Сергей Лисин