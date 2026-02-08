«Последние два дня общалась со спортивным психологом». Коржова — о своем олимпийском дебюте

Начала Ксения хорошо — разгон 20,6, затем два круга по 31,4, после чего 31,2 и 31,7. Пятый круг получился 32,3, это неплохо на данном отрезке дистанции, а вот последние два — 33,1 и 33,8. Именно на них Ксения, показавшая на финише 4.05,83, и уступила заочно швейцарке Макгрегор (4.04,97) и Елизавете Голубевой (4.03,30), ранее выступавшей за Россию, а теперь представляющей Казахстан. А вот чтобы дотянуться до ставшей девятой представительницы Нидерландов Мерел Конин (4.01,65), нужно уже бежать быстрее не только последние два круга.