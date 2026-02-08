Норвежский конькобежец победил на дистанции 5000 м на Олимпийских играх

Эйтрему 23 года, он является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м, также на его счету золото чемпионатов Европы на этой дистанции и в командной гонке. В январе Эйтрем на этапе Кубка мира в Инцелле установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров (5 минут 58,52 секунды).