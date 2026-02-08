Ричмонд
Норвежский конькобежец победил на дистанции 5000 м на Олимпийских играх

Конькобежец Эйтрем с олимпийским рекордом победил на дистанции 5000 м на ОИ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Он победил с олимпийским рекордом, преодолев дистанцию за 6 минут 3,95 секунды. Второе место занял чех Методей Йилек (отставание — 2,53 секунды), третье — итальянец Риккардо Лорелло (+5,27).

Эйтрему 23 года, он является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м, также на его счету золото чемпионатов Европы на этой дистанции и в командной гонке. В январе Эйтрем на этапе Кубка мира в Инцелле установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров (5 минут 58,52 секунды).

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.