«За пять лет будто прожила целую жизнь». Конькобежка Силаева — о внеплановом старте на Олимпиаде

Кристина Силаева вышла на старт Олимпиады в Милане раньше, чем собиралась, — ее допустили на дистанцию 1000 метров, куда представительница Казахстана, до 2022 года представлявшая Россию, изначально не отобралась.
Однако число участниц решили расширить, и Кристину пригласили на Игры-2026. Это имело довольно интересные последствия — дело в том, что Силаева не является специалисткой тысячи и, соответственно, ждать от нее многого на этой дистанции не стоило. С другой стороны — Олимпиада — особый старт и, конечно, любой спортсмен старается показать там свои лучшие секунды даже на непрофильных дистанциях.
В итоге Кристина стала 28-й из 30 участниц, показав на финише 1.17,57. О том, как относится к такому результату, а также о причинах, по которым личный рекорд на 500 метров не удается обновить уже пять лет, спортсменка, приехавшая на Игры вместе со своим супругом Евгением Кошкиным (также конькобежцем сборной Казахстана), рассказала «СЭ» после завершения забегов.
Дистанция не покорилась
— Позади внеплановая тысяча, которую ты не собиралась бежать. Как восприняла новость о том, что квоту расширили?
— Предположения все же были, но, даже когда мы заехали в Олимпийскую деревню, мне на вопрос, какова ситуация по тысяче, отвечали: «Мы не знаем». Когда ты получаешь такую информацию, то не знаешь, как реагировать — в голове только основная дистанция, 500 метров.
— Какая была первая мысль, когда узнала, что стартуешь? «Классно, разомнусь!»?
— Да, подумала о том, что тысяча будет первой дистанцией, она не совсем моя, и вот эти нервы я смогу оставить на ней. Потому что, кажется, эмоции взяли надо мной верх.
— Насколько это не твоя дистанция, было видно после финиша. Ты села на бортик, так тебя «накрыло». Последний круг 31,29. Ты целый круг со старта бежала с двумя руками, это оправданно?
— 1000 метров у меня складывается хорошо, если я отработаю первые 600. Тогда, как правило, могу доехать. Но когда сегодня увидела на табло 28,2, то поняла, что первые 600 метров не получились. Хотя вроде бы и спину соперницы «поймала» на переходной прямой, но…
— Разгон же хороший, 18,0.
— Да, разгон хороший, но первый круг не получился. В Инцеле делала 27,8, там и доезжала получше. Но здесь не получилось, не покорилась мне дистанция.
Тренеры сказали, что нужно было снять стресс
— Насколько за те дни, что ты здесь, удалось понять олимпийский лед, привыкнуть к геометрии поворотов, адаптироваться, подстроиться?
— Не сказала бы, что очень сильно на этом концентрировалась, держала в голове мысль, что все бегут в одинаковых условиях. В первый день были странные ощущения, обращали внимание на звук, затем привыкли. И повороты получались, и секунды кругов были стабильные.
— В чем дело тогда? Почему сегодня не сложилось?
— Возможно, была какая-то недостаточная тренированность именно под 1000 метров, больше готовилась к пятисотке.
— Что тренеры тебе сказали после бега?
— Что нужно было сбегать, снять стресс. И что нужно понимать — многого от меня на этой дистанции не ждали. Конечно, результатом они не очень довольны, но я и сама-то недовольна. Будем настраиваться на 500 метров.
— У твоих тренеров есть олимпийский опыт как у спортсменов, которого у тебя нет. Они как-то готовили тебя к Играм психологически?
— Разговора непосредственно на эту тему не было, конечно. Говорили, что другая психология, другой настрой и то, что порой даже самые стабильные спортсмены не справляются именно по нервам.
— Дальше у тебя 500 метров, коронная дистанция. Личный рекорд на ней у тебя равняется 37,2 и установлен он еще в 2021 году. Где прогресс? Что мешает добавить?
— Тогда, в Канаде, у меня случился очень хороший пик формы. Сейчас, в этом сезоне, я именно пик не почувствовала, во всяком случае пока. С другой стороны — у меня очень стабильные результаты, то есть если тогда, в 2021-м, я «выстрелила», но остальные результаты сезона были намного слабее, то сейчас общий уровень выше. Но вот «выстреливать» не получается. Не знаю, может быть, в тренировочном плане нужно поменять нагрузки или еще что-то. Все-таки очень много времени прошло после 2021 года, чего только не было, и морально, психологически, очень многое. Как будто целую жизнь прожила.
О быстром замужестве не жалею
— Ты сменила гражданство и вышла замуж. Первое еще, при желании, можно списать на расчет, на желание продолжить международную карьеру, но второе — это уже личное решение, с карьерой не связанное.
— Конечно, ни в коем случае.
— Долго решалась?
— Наверное — недолго. Ты словно все понимаешь, когда какое-то время проживешь вместе с человеком. Я, честно говоря, думала, что на это нужно больше времени. Многие, наверное, скажут, что нет, что это у нас случилось слишком быстро, но… прошло уже больше года, и я ни о чем не жалею.
— Фамилию оставила.
— Да. Возможно, по причине того, что хотелось еще побегать под своей фамилией. Но сейчас я уже начинаю склоняться, может быть, к ее смене, посмотрим, пока точно сказать не могу. На Олимпиаде хотела стартовать как Силаева.
— Одно дело, когда ты спортсменка, а муж нет. Он где-то далеко, он не имеет отношения к твоей работе, а ты — к его. У вас с Женей другая ситуация, вы оба конькобежцы сборной Казахстана, оба приехали на Олимпиаду. Вы все время рядом. Насколько это сложно?
— Поначалу было сложно, очень непривычно, конечно. Но мы научились справляться, начали понимать, что находиться 24/7 друг с другом… Любому будет тяжело, если рядом постоянно один и тот же человек. Мы научились понимать, когда нужно разделиться, когда кому-то нужно побыть одному. Поэтому мы и продолжаем быть вместе — мы справляемся с такими ситуациями и идем дальше. Не останавливаемся, не разводимся из-за этого.
— Очень сложный момент для спортивных пар — влияние результатов на отношения. Когда у одного получается, а у другого нет, это может сказываться.
— Бывало, конечно. Я довольно эмоциональная в этом плане. В первые моменты, конечно, было тяжело, и муж уставал. Но все равно, даже несмотря на то что мы через это проходим, никогда не обвиняем друг друга. Один никогда не скажет другому, что плохо выступил из-за него, и в первую очередь — по причине уважения друг к другу.
— Что Женя сказал тебе перед сегодняшним стартом?
— Много на себя не брать, показать свой бег. И я действительно выложилась, потому что ощущения после дистанции были… понадобилось время, чтобы понять, где я нахожусь.
— Впереди коронная дистанция, 500 метров. Лучшая соперница?
— Та, у кого хороший разгон, мне нужно примерно 10,4 секунды на отметке 100 метров у соперницы, чтобы я смогла этим воспользоваться.
