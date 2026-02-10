«За пять лет будто прожила целую жизнь». Конькобежка Силаева — о внеплановом старте на Олимпиаде

— Тогда, в Канаде, у меня случился очень хороший пик формы. Сейчас, в этом сезоне, я именно пик не почувствовала, во всяком случае пока. С другой стороны — у меня очень стабильные результаты, то есть если тогда, в 2021-м, я «выстрелила», но остальные результаты сезона были намного слабее, то сейчас общий уровень выше. Но вот «выстреливать» не получается. Не знаю, может быть, в тренировочном плане нужно поменять нагрузки или еще что-то. Все-таки очень много времени прошло после 2021 года, чего только не было, и морально, психологически, очень многое. Как будто целую жизнь прожила.