Лердам — о сотрудничестве с экс-тренером сборной России Полтавцом: «Он потрясающий. Счастлива, что работаю с ним!»

«Константин Полтавец — потрясающий тренер. Счастлива, что работаю с ним! С нетерпением жду момент, когда его обниму. Мы добились этого вместе! Как этот день начался для вас? Кофе, чай или что-то особенное? Капучино, овсяная каша — так начался мой день», — цитирует 27-летнюю спортсменку Okko.
Лердам установила новый олимпийский рекорд — 1 минута 12,31 секунды. Второй на дистанции 1000 метров стала нидерландка Фемке Кок, которой ранее принадлежал этот рекорд. Третьей стала японка Михо Такаги.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.