Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику

Шорт-трекист Олег Гандей сообщил, что ему запретили выступать в шлеме с надписью: «Там, где героизм, там нет окончательного поражения» — словами украинской писательницы Лины Костенко.

Источник: IMAGO/Andre Weening

Третий украинский спортсмен получил запрет на использование шлема с дополнительными элементами во время Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это шорт-трекист Олег Гандей.

«У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко (украинская писательница. — РБК): “Там, где героизм, там нет окончательного поражения”. Запретили, сказали, что этот политический лозунг, что это нельзя», — сказал Гандей «Суспільне».

По словам спортсмена, он «им все перевел слово в слово», но все равно посчитали эту надпись политическим лозунгом. «Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нельзя?» — добавил Гандей.

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнованиях.

Позднее фристайлистка Екатерина Коцар сообщила, что ей запретили шлем с надписью Be brave like Ukrainians.

При этом Гераскевич надел запрещенный МОК шлем на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля. Спортсмен пообещал, что выйдет в этом шлеме и на старт олимпийского турнира. После этого в МОК рассказали о возможной дисквалификации украинского скелетониста.

