Конькобежка Лоллобриджида выиграла второе золото Олимпиады в Италии

МИЛАН, 12 февраля. /ТАСС/. Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида стала победительницей Олимпийских игр на дистанции 5 000 м. Соревнования прошли в Милане.
Спортсменка преодолела дистанцию за 6 минут 46,17 секунды. Второе место заняла нидерландка Мерел Конейн с результатом 6 минут 46,27 секунды. Третьей стала норвежка Рагне Виклунд (6.46,34).
Лоллобриджида выиграла вторую золотую медаль Олимпиады в карьере и вторую — на текущих Играх. 7 февраля, в день своего 35-летия, итальянка стала первой в забеге на 3 000 м. На счету спортсменки также есть серебро и бронза Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Также Лоллобриджида является чемпионкой мира 2025 года на дистанции 5 000 м и бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, она выигрывала золото чемпионата Европы 2018 года на отдельных дистанциях в масс-старте, соревнования проходили в Коломне. Итальянка является внучатой племянницей актрисы Джины Лоллобриджиды.
В медальном зачете лидерство сохраняет сборная Норвегии, команда завоевала 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Италии (6 золотых, 2 серебряные, 7 бронзовых медалей). Тройку лидеров замыкают американцы (4−6−3).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.