Конькобежка Лоллобриджида выиграла второе золото Олимпиады в Италии

Лоллобриджида выиграла вторую золотую медаль Олимпиады в карьере и вторую — на текущих Играх. 7 февраля, в день своего 35-летия, итальянка стала первой в забеге на 3 000 м. На счету спортсменки также есть серебро и бронза Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Также Лоллобриджида является чемпионкой мира 2025 года на дистанции 5 000 м и бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, она выигрывала золото чемпионата Европы 2018 года на отдельных дистанциях в масс-старте, соревнования проходили в Коломне. Итальянка является внучатой племянницей актрисы Джины Лоллобриджиды.