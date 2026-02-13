«Тренер наблюдает с трибун — нейтрального статуса у него нет»: Марина Зуева — о шестом месте на Олимпийских играх

— Пока еще есть запал, я не задумываюсь о будущем — наслаждаюсь моментом. Планировать в наше время вообще сложно. Мы не знаем, что будет через месяц. Желание остаться в спорте точно есть — я горю этим и чувствую этот огонь с тех пор, как получила нейтральный статус. Это какая-то вторая волна мотивации. Сам факт, что ты выходишь на международную арену, заставляет поднять планку: тренировки становятся качественнее, самоотдача выше. Мне очень помог допуск, на Кубках мира я получила истинное удовольствие, вновь ощутила атмосферу борьбы. Поэтому пока не хочу думать, что будет завтра. Просто живу каждым днем.