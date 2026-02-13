«Тренер наблюдает с трибун — нейтрального статуса у него нет»: Марина Зуева — о шестом месте на Олимпийских играх

Из-за сложностей с заявкой нейтральных спортсменов на отборочные этапы Кубка мира Россия делегировала на дистанцию 5000 метров не сильнейшую — Коржову, а Григорьеву, чья готовность была заметно скромнее. В результате наша страна осталась без олимпийской квоты на пятерке. Белоруссия действовала дальновиднее, доверив опытной Марине Зуевой отбор сразу на обе дистанции — 3000 и 5000 метров, и квота была завоевана.
На старт коронной дистанции Марина вышла во втором забеге по большой дорожке — вариант не самый удачный: твой график становится открытым для соперников, а финишировать приходится по пологому большому повороту, когда силы уже на исходе. Напарницей оказалась канадка Лора Холл, которая с первых метров ушла в отрыв. Зуева долгое время держалась второй, настигла соперницу лишь к восьмому кругу, затем вышла вперед и финишировала с промежуточным лучшим результатом — 6.57,70. После завершения всех забегов этот результат опустился на шестую позицию.
Прислушиваюсь к советам, но решение принимаю сама
— Второй круг ты прошла за 33,2 секунды. Это было осознанное решение — начать сдержанно?
— Я планировала уложиться в 32,9−33,0. Но в последнее время скорость чувствуется не так четко; первый круг все-таки вышел 32,7. Неплохо, но нужно было делать 32,9−33,0, а затем плавно добавлять.
— Первые семь кругов (до отметки 3000 метров) ты прошла ровно, почти без потери скорости. А затем ушла на 33 секунды круг.
— На заключительных кругах резко навалилась усталость. У всех так — я смотрела: предыдущая пара тоже не выдержала концовку. Тянулась за канадкой, потому что в какой-то момент увидела, что ее секунды медленнее моих. Зная, что она молода, а у меня за плечами опыт, решила: не уступлю, буду биться до конца. В какой-то момент почувствовала, что смогу, хотя, повторюсь, финиш дался тяжело. Ругала себя за то, что входила в поворот с прямой ноги, — качественного входа не получалось, а это тоже съедает скорость. Уверена, тренер, сидевший на трибунах, эти ошибки видел.
— Значит, более спокойный старт себя оправдал — иначе концовка далась бы еще тяжелее?
— Безусловно. Многие твердили: держись соперницы, начинай с ней. Я, конечно, прислушиваюсь ко всем советам, но решение принимаю сама, потому что знаю и чувствую: сегодня нужно начинать спокойно.
— После неудачной тройки испытывала давление перед пятеркой?
— На пяти километрах я верю в себя гораздо больше — под эту дистанцию проделан колоссальный объем работы: летом на велосипеде, зимой на льду. Тело запрограммировано бежать пять тысяч. В каком бы состоянии я ни находилась, какой бы «убитой» ни была, я выйду на лед и выдам семь-восемь кругов по 32 секунды.
— Лед сегодня отличался от того, что был на трех километрах? Создавалось впечатление, что скольжение неидеальное.
— Сегодня лед был мягковат, нога слегка вязла — отчасти напоминало Коломну. С другой стороны, лезвие не срывает, управляемость хорошая. Мне очень нравится, что здесь тепло, нет холода: на морозе я чувствую скованность. Лед хороший — конечно, не Херенвен, но вполне достойный.
— Повороты здесь «туповатые»?
— Да. За неделю до Олимпиады я была в Инцеле, там просто фантастический лед, очень острые повороты. Каждый раз, работая там, ловлю себя на мысли, что хочу стартовать именно на этой арене.
Хотелось поднять руки и сказать: «Все, не трогайте меня, уезжайте»
— Когда наблюдаешь за соперниками или сама тренируешься, не возникает желания попробовать проходить повороты без рук или бежать в аэродинамическом шлеме?
— Конькобежный спорт настолько индивидуален, что здесь даже нет явных антропометрических критериев предрасположенности к успеху. Есть маленькие, худощавые, жилистые, крупные — все совершенно разные. Кто-то надевает шлем, и я представляю, что он словно в тоннеле: все, это его гонка, он в своей атмосфере. А другому этот же шлем мешает. Нужно пробовать.
На тренировках я экспериментировала с прохождением виражей без рук, но у меня «сваливается» правая нога. Если спортсмен техничен, конечно, стоит пробовать. В моей китайской команде некоторые ребята бегают без рук — выглядит органично. А вот когда я смотрела здесь, на Олимпиаде, мужскую пятерку, порой хотелось крикнуть: «Да сними ты руку!» В общем, если удобно — вперед. Но мне некомфортно.
— Как относишься к шлемам?
— Не люблю ограничений. Вот узнала, что побегу масс-старт, и уже нашла человека, который разносит мне комбинезон для этой дисциплины — в нем очень тесно, буквально задыхаюсь, тяжело дышать. И шлем для масс-старта тоже не слишком удобен. Я все это ощущаю, все лишнее. Мне комфортнее, когда ничего не стесняет движений.
— Как ты восприняла череду новостей: сначала «возможно, масс-старт», затем «скорее всего» и наконец «точно масс-старт»?
— Мне сообщили перед тройкой, я была слегка в шоке, сразу не поверила. Билет домой уже был куплен после пятерки. Потом, конечно, обрадовалась — это шанс. Дают — бери. К тому же это возможность задержаться здесь еще на несколько дней, поболеть за девчонок, с которыми тренируюсь, посмотреть на лидеров мирового конькобежного спорта. Это настоящее удовольствие.
— Но масс-старт предстоит пробежать. Как у тебя обстоят дела с контактной борьбой?
— Это жесткая, порой грязная борьба. Особенно на первых этапах Кубка мира: я откровенно терялась в этой атмосфере, хотелось поднять руки и сказать: «Все, не трогайте меня, уезжайте». Мужчины бегут как-то чище, не так агрессивно. Но я все равно довольна своим результатом на пяти километрах, поэтому масс-старт пройдет под меньшим психологическим давлением.
— В олимпийский сезон многие спортсмены экспериментируют с настройкой коньков: овал, загиб лезвия, его положение относительно ботинка. Ты что-то меняла этой зимой?
— Когда в сентябре я вышла на лед на Кубке Китая, Ольга Граф, которая там работает, заметила, что у меня «гуляют» плечи — я просто не могу устойчиво сидеть на опорной ноге. Спросила, на каком овале я бегаю. Ответила: всю жизнь на 22-м. Она посоветовала перейти на 23-й, более пологий. И все — со следующей тренировки я перестала заваливаться, стало намного комфортнее.
— Кто готовит тебе коньки?
— Тренер Сергей Минин.
— Он сейчас здесь?
— Да, ему разрешили приехать из Китая на девять дней. До этого он был в Херенвене, когда я бежала 5000 метров на Кубке мира, — получилось здорово.
— Но аккредитации у него нет?
— Нет, он покупает билеты сам, очень дорогие — по 180 евро. У него нет нейтрального статуса. Сегодня он взял билет пониже, поэтому его было отлично слышно. Да и мое ухо уже настроено на его голос.
— Насколько ты от него зависима?
— У него сильная команда. На этапах Кубка мира, например, я тренировалась с казахстанцами. Часто остаюсь одна на сборах, когда они не совпадают по времени с китайскими, особенно на велосипедных. У меня есть имитационная доска, все необходимое. Не скажу, что я от кого-то завишу, потому что знаю, что делать, какие объемы нужны, какая скорость. Просто когда он рядом, работа становится эффективнее. У Сергея большие амбиции, а когда у тренера есть амбиции, это передается спортсменам.
Мне очень нравится работать с его командой — там, можно сказать, «молодые волки». Если в первый год я еще «выкатывала» их, то на второй-третий уже еду сзади и не понимаю, почему мы на сороковом круге держим скорость 30 секунд, а парни мне даже смену не дают, говорят — сиди за спиной.
— Хотела бы продолжить подготовку в Китае?
— Сейчас трудно сказать однозначно. Но если сравнивать Беларусь и Китай, я выбрала бы второй вариант. Возможностей больше, есть горы, множество стадионов, и китайцы меня любят. Вообще, если ты белый человек, там ты звезда.
— Так что дальше, Марина?
— Пока еще есть запал, я не задумываюсь о будущем — наслаждаюсь моментом. Планировать в наше время вообще сложно. Мы не знаем, что будет через месяц. Желание остаться в спорте точно есть — я горю этим и чувствую этот огонь с тех пор, как получила нейтральный статус. Это какая-то вторая волна мотивации. Сам факт, что ты выходишь на международную арену, заставляет поднять планку: тренировки становятся качественнее, самоотдача выше. Мне очень помог допуск, на Кубках мира я получила истинное удовольствие, вновь ощутила атмосферу борьбы. Поэтому пока не хочу думать, что будет завтра. Просто живу каждым днем.
Сергей Лисин