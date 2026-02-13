Конькобежец Семирунний завоевал серебро в забеге на 10000 м на ОИ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выступающий за Польшу уроженец Свердловской области Владимир Семирунний завоевал серебряную медаль в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 10000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 39,08 секунды, уступив 5,65 секунды завоевавшему золото чеху Методею Йилеку (12.33,43). Бронзу взял нидерландец Йоррит Бергсма (+7,05).
Семируннему 23 года, он завоевал серебро на своей дебютной Олимпиаде.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.