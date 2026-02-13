Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конькобежец Семирунний завоевал серебро в забеге на 10000 м на ОИ

Конькобежец Семирунний выиграл серебро в забеге на 10000 м на ОИ-2026.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выступающий за Польшу уроженец Свердловской области Владимир Семирунний завоевал серебряную медаль в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 10000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 39,08 секунды, уступив 5,65 секунды завоевавшему золото чеху Методею Йилеку (12.33,43). Бронзу взял нидерландец Йоррит Бергсма (+7,05).

Семируннему 23 года, он завоевал серебро на своей дебютной Олимпиаде.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.