В сборной Казахстана объяснили падение конькобежек на Олимпиаде

Спортсменка отметила, что все произошло очень быстро, поэтому по горячим следам сложно разобрать причины падения. Но у команды еще будет шанс побороться за медали на дистанции 1500 метров.
"Мы бежали очень достойно. Но получилось так, что Арина Ильященко упала на последнем круге. Я не поняла на самом деле, что произошло. Все случилось так быстро, неожиданно. Возможно, какая-то ошибка, я не знаю. Но для меня эта девочка все равно герой. Я видела, как росли ее результаты по ходу сезона. Она молодец. Я бы хотела, чтобы все ее поддержали. И, конечно, немного грустно. Да, мы ехали быстро, достойно. Я бы даже сказала, что можно было в топ-4 попасть смело. Но это спорт, так бывает. Кто-то падает, кто-то доезжает.
Надо пересмотреть забег, чтобы понять, что произошло. Но все равно мы молодцы. Впереди еще забег на 1500 метров, тоже наша основная дистанция, и масс-старт. Боремся дальше", — сказала Голубева.
Напомним, что у Казахстана на Олимпиаде-2026 в Милане одна медаль — сенсационное золото стране принес фигурист Михаил Шайдоров.