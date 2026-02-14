В сборной Казахстана объяснили падение конькобежек на Олимпиаде

"Мы бежали очень достойно. Но получилось так, что Арина Ильященко упала на последнем круге. Я не поняла на самом деле, что произошло. Все случилось так быстро, неожиданно. Возможно, какая-то ошибка, я не знаю. Но для меня эта девочка все равно герой. Я видела, как росли ее результаты по ходу сезона. Она молодец. Я бы хотела, чтобы все ее поддержали. И, конечно, немного грустно. Да, мы ехали быстро, достойно. Я бы даже сказала, что можно было в топ-4 попасть смело. Но это спорт, так бывает. Кто-то падает, кто-то доезжает.