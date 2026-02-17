Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конькобежки из Канады выиграли командную гонку преследования на Олимпиаде

Вторыми стали спортсменки Нидерландов, третьей — команда Японии.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 17 февраля. /ТАСС/. Конькобежки сборной Канады Ивани Блонден, Изабелль Вайдеман, Валери Мальте стали победительницами командной гонки преследования на Олимпийских играх. Соревнования прошли в Милане.

Канадки показали результат 2 минуты 55,81 секунды. Второе место заняли спортсменки из Нидерландов Йой Бёне, Антуанетта Рейпма — де Йонг, Марейке Груневауд (2 минуты 56,77 секунды). Третьими стали японки Аяно Сато, Хана Ноакэ, Михо Такаги (2.58,50), победившие в борьбе за бронзу команду США.

Лидерство в медальном зачете удерживает сборная Норвегии, завоевавшая 13 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место занимают итальянцы (9−4−11). Третьими идут американцы (6−9−5).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.