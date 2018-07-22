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22 июля, источник: Р-Спорт

Окончательный состав сборной России по фристайлу на сезон будет принят осенью

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Окончательный состав сборной России по фристайлу на сезон-2018/19 будет принят в сентябре-октябре, заявил РИА Новости президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

Источник: AP 2018

«Сейчас мы входим в сезон по плану. Все тренировочные мероприятия, которые запланированы, проводятся. Ни одного сбоя в подготовке нет. В сентябре-октябре у нас будут контрольные тренировки для определения окончательных составов сборных команд для вхождения в зимний сезон. Мы смотрим и анализируем молодежь, и в октябре уже будет сформирован окончательный состав для участия в Кубках мира и чемпионате мира», — сказал Курашов по телефону.

На данный момент сборные команды по фристайлу находятся на предсезонных тренировочных сборах. Чемпионат мира по фристайлу пройдет в феврале 2019 года в американском Парк Сити.

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