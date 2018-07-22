Окончательный состав сборной России по фристайлу на сезон будет принят осенью

«Сейчас мы входим в сезон по плану. Все тренировочные мероприятия, которые запланированы, проводятся. Ни одного сбоя в подготовке нет. В сентябре-октябре у нас будут контрольные тренировки для определения окончательных составов сборных команд для вхождения в зимний сезон. Мы смотрим и анализируем молодежь, и в октябре уже будет сформирован окончательный состав для участия в Кубках мира и чемпионате мира», — сказал Курашов по телефону.