Окончательный состав сборной России по фристайлу на сезон будет принят осенью
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Окончательный состав сборной России по фристайлу на сезон-2018/19 будет принят в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Окончательный состав сборной России по фристайлу на сезон-2018/19 будет принят в
«Сейчас мы входим в сезон по плану. Все тренировочные мероприятия, которые запланированы, проводятся. Ни одного сбоя в подготовке нет. В
На данный момент сборные команды по фристайлу находятся на предсезонных тренировочных сборах. Чемпионат мира по фристайлу пройдет в феврале 2019 года в американском Парк Сити.