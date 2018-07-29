Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Скофтеруд найдена мертвой на норвежском побережье

По информации источника, норвежская лыжница перестала выходить на связь с вечера субботы, после чего была объявлена в розыск. 38-летняя Скофтеруд была найдена возле своего гидроцикла в бессознательном состоянии, медики пытались оказать ей помощь, но тщетно.