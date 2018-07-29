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19:22 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Скофтеруд найдена мертвой на норвежском побережье

ТАСС, 29 июля. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на побережье одного из норвежских островов. Об этом сообщает телеканал NRK.

Источник: Reuters

По информации источника, норвежская лыжница перестала выходить на связь с вечера субботы, после чего была объявлена в розыск. 38-летняя Скофтеруд была найдена возле своего гидроцикла в бессознательном состоянии, медики пытались оказать ей помощь, но тщетно.

Представитель полиции заявил, что спортсменка в момент происшествия находилась одна, причины смерти будут установлены позднее.

Скофтеруд — чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010), она дважды завоевывала золото на чемпионатах мира (2005, 2011). Все награды были завоеваны в эстафетных гонках.

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