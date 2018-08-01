«Трупы возить не будем». Громкий скандал в сборной России по могулу

Источник: Спорт-Экспресс

В российском фристайле громкий конфликт. Лидеры женской сборной по могулу Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова выведены из состава национальной команды. В этом виде спорта это фактически означает завершение карьеры элитного атлета. Спортсменки утверждают, что представители федерации с ними не общались, и они были поставлены перед фактом. Главный тренер сборной Александр Долгов ссылается на тренерский совет и давно назревшее решение об обновлении состава. FIS-коды спортсменок уже деактивированы.

БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН

После Олимпиады в Пхенчхане, где выступали Пертахия, Столярова и Рахимова (16-е, 11-е и 10-е места, соответственно) спортсменки в составе сборной должны были отправиться на этапы Кубка мира в Японию и Францию. Но не поехали. Не только они — никто не поехал. При этом спортсменкам никто не сообщил о том, чего им ждать дальше. Лишь за пару дней до старта японского этапа тренеры получили письмо за подписью старшего тренера сборной России по могулу Николая Шимбуева, в котором сообщалось, что поездка на заключительные этапы Кубка мира отменена для оптимизации работы сборной.

Источник: Спорт-Экспресс

Скан письма

Спустя примерно месяц Петрахия, Столярова и Рахимова отправились на финал Кубка России чемпионат России в Горную Салангу. По итогам чемпионата принималось решение о формировании состава команды на следующий сезон. По информации «СЭ», к обслуживанию чемпионата страны были привлечены арбитры недостаточно высокой квалификации, а во время соревнований за судейским столиком находились посторонние люди.

При неоднозначной работе арбитров только Пертахии удалось подняться на подиум — она стала третьей. Рахимову в тройку сильнейших не пустили, а Столярова из-за травмы спины осталась 11-й. При этом за пару дней до чемпионата страны на финале Кубка на более сложной трассе Столярова стала первой, Пертахия — второй, а Рахимову вновь не подпустили к пьедесталу.

Сразу после завершения чемпионата страны был собран тренерский совет, на котором президент федерации фристайла России Алексей Курашов произнес фразу: «Трупы мы больше возить не будем». Потом он расшифровал свои слова, сказав, что не видит смысла в поездках на Кубок мира вышеназванных спортсменок. При этом Пертахия стала единственной в составе команды, кто добрался в прошлом сезоне до призового места, а Рахимова попадала в топ-6. Столярова же вернулась после декрета и сумела пробиться на Олимпиаду.

Никому из троих могулисток ни один из представителей федерации не позвонил и не объяснил ситуацию.

Личные тренеры, присутствовавшие на совете, рассказали спортсменкам о том, что о централизованной летней подготовке придется забыть. Но никто из них не думал, что дело дойдет до исключения из сборной и снятия со ставок в Центре спортивной подготовки сборных России.

В июне спортсменкам не пришла на карточки зарплата, а чуть позже они узнали, что их FIS-коды, необходимые для участия в международных стартах, деактивированы. Иными словами, они оказались отправлены на попечение регионов. При этом в списке кандидатов в сборную России по фристайлу на сезон-2018/19, опубликованном на сайте Минспорта, все трое присутствуют.

ОНИ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ КАРЬЕРУ

«СЭ» обратился за разъяснениями по поводу Пертахии, Рахимовой и Столяровой к главному тренеру сборной России Александру Долгову.

— Это следствие принятого нами решения об обновлении состава сборной России по могулу, — объяснил Долгов. — Они не попали на централизованную подготовку, потому что на всероссийских соревнованиях уступили более молодым спортсменкам. У нас есть определенные критерии отбора в основную сборную. Начинается новый олимпийский цикл, и формирование команды нужно вести с прицелом на будущее. Катя Столярова не скрывала, что ее задача — отобраться в Корею и выступить на Олимпиаде. Эту задачу она решила. Но спортсменка возрастная, карьеру завершила, живет обычной жизнью. С Региной Рахимовой та же ситуация. Мы и не рассматривали их в качестве кандидатов в сборную, они никуда не планировались. По Марике Пертахии — решение было принято тренерским советом на основании критериев отбора в команду. Но любой спортсмен, не попавший на централизованную подготовку, может выступить осенью на контрольных стартах, которые мы проводим в Финляндии и Австрии, и попробовать отобраться на Кубок мира. Только делать это он будет за счет своего региона.

— То есть единственный в команде по сезону призер этапа Кубка мира не выполнила критериев?

— Ну и что, что призер? Государство на нее тратило деньги более восьми лет. За это время один подиум на этапах Кубка мира, 16-е место в Пхенчхане, 17-е в Сочи. Через четыре года ей будет 29 лет. Куда нам дальше готовить такого спортсмена? Есть резон взять молодых, которые очень близки по уровню. У нас такие люди есть, и сейчас они включены в команду. Сборная полностью обновлена. Исключение составили только Александр Смышляев и Андрей Махнев.

— При этом у Смышляева FIS-код активен, у Рахимовой, Столяровой и Пертахии — нет.

— Потому что регион уже перевел за него деньги. Регион нам платит за своих спортсменов, присылает деньги и список, за кого эти средства пришли. У нас в федерации есть человек, который занимается переводом денег в международную федерацию. FIS-код всегда оплачивает регион. В данном случае нам от регионов деньги за этих спортсменок не пришли. Мы всегда требуем, чтобы деньги переводились в срок, чтобы потом не бегать в панике.

— Странно, что за Смышляева Пермский край деньги перевел, а за Рахимову — нет.

— Значит, в регионе тоже понимают, что она не будет продолжать карьеру. Насколько я знаю, Регина переехала в Москву, занимается учебой, не тренируется.

— Федерация как-то довела до спортсменок решение о том, что они не попали на централизованную подготовку?

— Мы говорили об этом на тренерском совете в присутствии личных тренеров. Они и должны были донести информацию. С 1 июня спортсменки не состоят на ставке в ФГБУ ЦСП и зарплату больше не получают. Тут как в бизнесе, если не работаешь, то и деньги не получаешь. Решение по этим спортсменкам на самом деле было принято еще до Олимпиады в Корее. В условиях ограниченного бюджета мы не можем раздувать состав сборной до бесконечности и возить кучу людей на международные старты. Из-за этого, кстати, было решено не ехать основным составом на заключительные этапы Кубка мира, а послать молодежь на несколько этапов Кубка Европы перед юниорским первенством мира. Я понимаю, что спортсменки обижены, тем более, они находились много лет в зоне комфорта. Нам нужно развивать вид спорта, пусть и такими резкими способами.

СВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ СЧЕТОВ

Но не все слова главного тренера подтверждаются фактами. «СЭ» дозвонился президенту федерации фристайла Пермского края Сергею Лазаренко, и вот что он сказал по поводу оплаты FIS-кодов.

— Мы вообще пока не переводили денег на счет ФФР за FIS-коды. Обычно мы делаем это в сентябре. Переводим федерации сумму за всех наших спортсменов, отправляем список с именами и все. Никогда раньше FIS-коды летом не были деактивированы. Дедлайн же осенью наступает. Возможно, произошли какие-то изменения, о которых мы не знаем, — сообщил Лазаренко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfFmCjVFxK4/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfFmCjVFxK4/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">11.02.2018 прошли финальные соревнования среди женщин, по фристайлу в дисциплине могул. На которых мне посчастливилось выступать. Я благодарна моим родителям, что они меня научили всему. Благодарна моему мужу, что поверил в меня! Своему доктору, без которого мое здоровье не выдержало всех нагрузок! И всем, кто меня поддерживал, помогал, переживал! Отдельная благодарность нашему сыночку, который ждет меня!!! Всем добра!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/katya_sto/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Екатерина Столярова</a> (@katya_sto) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-12T06:58:04+00:00">11 Фев 2018 в 10:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Впервые слышу, что я завершила карьеру, — заявила Столярова. — Никаких заявлений я не писала. Да, я не планировала выступать на чемпионате мира в США, но и не собираюсь пока уходить из спорта. Обновление состава в женском могуле затеяно искусственно, чтобы убрать под этим предлогом неудобных людей. Я первая порадуюсь, если молодые девочки смогут чего-то добиться на международном уровне. Но должен быть спортивный принцип — пусть молодые нас обыграют. Они же не могут этого сделать, если только при неадекватном судействе, как на чемпионате России. То, что творит федерация и тренерский штаб, даже комментировать не хочется. А FIS-код, если нужно будет, я активирую.

— Я планировала выступить на чемпионате мира в Парк-Сити, — сказала Рахимова. — Естественно, ни о каком завершении карьеры речи не идет. Я занялась здоровьем, чтобы подойти к сезону в оптимальной форме. Сейчас тренируюсь. Конечно, без централизованной подготовки будет сложновато, но это не самая большая проблема. Нас выбросили из состава команды и даже не сказали об этом. Я узнала, что мой FIS-код деактивирован, от Марики Пертахии. А когда не пришла зарплата за июнь, все стало понятно. Теперь живу только на зарплату от регионального ЦСП — это 17 000 рублей в месяц. Но пока у меня еще есть надежда, что с помощью региона я подготовлюсь к сезону и пробьюсь на этапы Кубка мира. Хотя меня там никто и не ждет. Параллельно буду искать работу, хотя это и непросто — слишком специфический у нас вид спорта, а тренерских ставок немного.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfKJtg3h_G8/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfKJtg3h_G8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ни всегда всё получается так как этого ожидаешь, да и к тому же этот "субъективный" момент в #Могуле всегда огорчает и особенно на КРУПНЫХ соревнованиях. А этот момент, он всегда присутствует. #Соревнования всегда находят своих победителей. 16 или 4 место - всё одно, ни чего не важно кроме подиума! Но все случилось так как случилось и #история уже написана! Просто хотелось сказать, что всем нам (четверым) многое пришлось пережить за последние 1,5 года и у каждого из нас были свои проблемы, свои мотивы, свои цели и мы это сделали мы были вместе там на этой "золотой трассе" и мы #боролись так как в этот момент при данных каждому из нас обстоятельствах было возможно! И это #НАС сдружило мы были маленькой но очень дружной бандой. Егор, ты не был в данный и конкретный момент НО совершенно точно тебе говорю, что каждый из нас пропустил через себя твой конкретный случай! И в таком случае хоть нас было и четыре всеравно нас было 5! #Спасибо каждому кто болел за #НАС кто по человечески нас понимал и поддерживал, я #БЛАГОДАРНА! Теперь мы поехали по домам переварить весь "фак ап Олимпиады" каждый со своими #любимыми и #родными, каждый со своей #СЕМЬЁЙ, потому что нет ни чего важнее чем их #Любовь!!! #олимпиадабылавчера #ияужеготовлюськследующей #белыехадоки ?: from #gettyimages</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zapytaliskydri/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Пертахия.Pertakhiya</a> (@zapytaliskydri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-14T01:26:44+00:00">13 Фев 2018 в 5:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это не обновление состава, а зачистка сборной от тех людей, кто работал с прежним старшим тренером Стивом Фирингом, — выразила свое мнение Марика Пертахия. — С нами даже не удосужились пообщаться, хотя мы много лет отдали национальной команде. Меня отстранили от сборной, несмотря на результаты. Я попала в призы на этапе Кубка мира, пробилась на Олимпиаду, стала призером чемпионата и Кубка России. Все критерии выполнила. На мои письма с просьбой объяснить ситуацию, которые я отправляла на имя президента федерации Алексея Курашова 26 июня и 31 июля, ответа нет. Но я не намерена оставлять эту ситуацию просто так. Мне всего 25 лет, и записывать в этом возрасте в ветераны — просто смешно.