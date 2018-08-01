«Трупы возить не будем». Громкий скандал в сборной России по могулу
Лидеров женской сборной России исключили из команды и сняли со ставок.
Лидеров женской сборной России исключили из команды и сняли со ставок.
В российском фристайле громкий конфликт. Лидеры женской сборной по могулу Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова выведены из состава национальной команды. В этом виде спорта это фактически означает завершение карьеры элитного атлета. Спортсменки утверждают, что представители федерации с ними не общались, и они были поставлены перед фактом. Главный тренер сборной Александр Долгов ссылается на тренерский совет и давно назревшее решение об обновлении состава.
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН
После Олимпиады в Пхенчхане, где выступали Пертахия, Столярова и Рахимова (16-е, 11-е и 10-е места, соответственно) спортсменки в составе сборной должны были отправиться на этапы Кубка мира в Японию и Францию. Но не поехали. Не только они — никто не поехал. При этом спортсменкам никто не сообщил о том, чего им ждать дальше. Лишь за пару дней до старта японского этапа тренеры получили письмо за подписью старшего тренера сборной России по могулу Николая Шимбуева, в котором сообщалось, что поездка на заключительные этапы Кубка мира отменена для оптимизации работы сборной.
Скан письма
Спустя примерно месяц Петрахия, Столярова и Рахимова отправились на финал Кубка России чемпионат России в Горную Салангу. По итогам чемпионата принималось решение о формировании состава команды на следующий сезон. По информации «СЭ», к обслуживанию чемпионата страны были привлечены арбитры недостаточно высокой квалификации, а во время соревнований за судейским столиком находились посторонние люди.
При неоднозначной работе арбитров только Пертахии удалось подняться на подиум — она стала третьей. Рахимову в тройку сильнейших не пустили, а Столярова
Сразу после завершения чемпионата страны был собран тренерский совет, на котором президент федерации фристайла России Алексей Курашов произнес фразу: «Трупы мы больше возить не будем». Потом он расшифровал свои слова, сказав, что не видит смысла в поездках на Кубок мира вышеназванных спортсменок. При этом Пертахия стала единственной в составе команды, кто добрался в прошлом сезоне до призового места, а Рахимова попадала в топ-6. Столярова же вернулась после декрета и сумела пробиться на Олимпиаду.
Личные тренеры, присутствовавшие на совете, рассказали спортсменкам о том, что о централизованной летней подготовке придется забыть. Но никто из них не думал, что дело дойдет до исключения из сборной и снятия со ставок в Центре спортивной подготовки сборных России.
В июне спортсменкам не пришла на карточки зарплата, а чуть позже они узнали, что их
ОНИ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ КАРЬЕРУ
«СЭ» обратился за разъяснениями по поводу Пертахии, Рахимовой и Столяровой к главному тренеру сборной России Александру Долгову.
— Это следствие принятого нами решения об обновлении состава сборной России по могулу, — объяснил Долгов. — Они не попали на централизованную подготовку, потому что на всероссийских соревнованиях уступили более молодым спортсменкам. У нас есть определенные критерии отбора в основную сборную. Начинается новый олимпийский цикл, и формирование команды нужно вести с прицелом на будущее. Катя Столярова не скрывала, что ее задача — отобраться в Корею и выступить на Олимпиаде. Эту задачу она решила. Но спортсменка возрастная, карьеру завершила, живет обычной жизнью. С Региной Рахимовой та же ситуация. Мы и не рассматривали их в качестве кандидатов в сборную, они никуда не планировались. По Марике Пертахии — решение было принято тренерским советом на основании критериев отбора в команду. Но любой спортсмен, не попавший на централизованную подготовку, может выступить осенью на контрольных стартах, которые мы проводим в Финляндии и Австрии, и попробовать отобраться на Кубок мира. Только делать это он будет за счет своего региона.
— То есть единственный в команде по сезону призер этапа Кубка мира не выполнила критериев?
— Ну и что, что призер? Государство на нее тратило деньги более восьми лет. За это время один подиум на этапах Кубка мира, 16-е место в Пхенчхане, 17-е в Сочи. Через четыре года ей будет 29 лет. Куда нам дальше готовить такого спортсмена? Есть резон взять молодых, которые очень близки по уровню. У нас такие люди есть, и сейчас они включены в команду. Сборная полностью обновлена. Исключение составили только Александр Смышляев и Андрей Махнев.
— При этом у Смышляева
— Потому что регион уже перевел за него деньги. Регион нам платит за своих спортсменов, присылает деньги и список, за кого эти средства пришли. У нас в федерации есть человек, который занимается переводом денег в международную федерацию.
— Странно, что за Смышляева Пермский край деньги перевел, а за Рахимову — нет.
— Значит, в регионе тоже понимают, что она не будет продолжать карьеру. Насколько я знаю, Регина переехала в Москву, занимается учебой, не тренируется.
— Федерация
— Мы говорили об этом на тренерском совете в присутствии личных тренеров. Они и должны были донести информацию. С 1 июня спортсменки не состоят на ставке в ФГБУ ЦСП и зарплату больше не получают. Тут как в бизнесе, если не работаешь, то и деньги не получаешь. Решение по этим спортсменкам на самом деле было принято еще до Олимпиады в Корее. В условиях ограниченного бюджета мы не можем раздувать состав сборной до бесконечности и возить кучу людей на международные старты.
СВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ СЧЕТОВ
Но не все слова главного тренера подтверждаются фактами. «СЭ» дозвонился президенту федерации фристайла Пермского края Сергею Лазаренко, и вот что он сказал по поводу оплаты
— Мы вообще пока не переводили денег на счет ФФР за
— Впервые слышу, что я завершила карьеру, — заявила Столярова. — Никаких заявлений я не писала. Да, я не планировала выступать на чемпионате мира в США, но и не собираюсь пока уходить из спорта. Обновление состава в женском могуле затеяно искусственно, чтобы убрать под этим предлогом неудобных людей. Я первая порадуюсь, если молодые девочки смогут
— Я планировала выступить на чемпионате мира в
— Это не обновление состава, а зачистка сборной от тех людей, кто работал с прежним старшим тренером Стивом Фирингом, — выразила свое мнение Марика Пертахия. — С нами даже не удосужились пообщаться, хотя мы много лет отдали национальной команде. Меня отстранили от сборной, несмотря на результаты. Я попала в призы на этапе Кубка мира, пробилась на Олимпиаду, стала призером чемпионата и Кубка России. Все критерии выполнила. На мои письма с просьбой объяснить ситуацию, которые я отправляла на имя президента федерации Алексея Курашова 26 июня и 31 июля, ответа нет. Но я не намерена оставлять эту ситуацию просто так. Мне всего 25 лет, и записывать в этом возрасте в ветераны — просто смешно.
Идет сведение счетов и разборки с неугодными. Видимо, не могут мне простить, что в предолимпийский сезон я работала с Фирингом даже после его увольнения. И этот наставник приехал на чемпионат мира за свой счет и помог мне стать четвертой. Нынешний тренерский штаб с нами не общается. Да у меня, если честно, и нет желания с ними говорить после такого. В прошедшем сезоне отношения были напряженными, все давалось с огромным трудом. Я могу подготовиться к сезону и сама. Но на какие средства? Того, что нас выбросят из команды и снимут со ставок, я не ожидала. И хочу получить ответ на каком основании это было сделано.