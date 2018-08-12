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00:26 (мск), источник: ТАСС

Климов впервые в карьере выиграл этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 12 августа. Россиянин Евгений Климов одержал победу в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе летнего Гран-при, который прошел во французском Куршевеле.

Россиянин по сумме двух прыжков набрал 259,9 балла, улетев в первом прыжке на 132 м, а во втором — на 129 м. Вторым стал австриец Даниэль Хубер (254,3). Третье место занял чех Роман Куделка (247,9).

Климов впервые в карьере занял первое место на этапе летнего Гран-при. На прошлом этапе в швейцарском Айнзидельне Климов стал третьим. Ранее его лучшим результатом на этапе Гран-при было второе место в Чайковском в сентябре 2017 года.

«Это моя первая победа. Это прекрасное чувство. Особенно мой второй прыжок сегодня был действительно хорош. Теперь моя главная цель — прыгать так же хорошо и в предстоящем зимнем сезоне», — приводит слова Климова пресс- служба Международной федерации лыжного спорта.

В общем зачете Гран-при Климов занимает третье место. В его активе 205 очков. Лидирует поляк Камил Стох (300), второе место занимает его соотечественник Петр Жила (230).

Следующий этап Гран-при пройдет в японской Хакубе 24—25 августа.

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