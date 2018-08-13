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09:39 (мск), источник: NewsKo

Пермский летающий лыжник впервые выиграл этап летнего Гран-при

Евгений Климов стал лучшим на этапе во французском Куршевеле.

Источник: РИА "Новости"

Пермяк Евгений Климов впервые в своей карьере выиграл этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.

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В первой попытке он улетел на 132 м., во втором — на 129 м.

Второй результат показал австриец Даниэль Хубер, на третьем месте — чех Роман Куделка.

В общем зачете продолжает лидировать поляк Камиль Стох, пропустивший этап в Куршевеле, вторым идет его соотечественник Петр Жила. Климов, благодаря победе, поднялся с шестого на третье место.

Следующий этап состоится через две недели в японской Хакубе.

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