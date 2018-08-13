ФЛГР сократила срок отстранения лыжницы Ковалевой с четырех до двух лет

«Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Ковалеву Полину на два года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 01 марта 2018 года», — сказано в сообщении антидопингового агентства.

Сообщается, что 25-летняя Ковалева нарушила правила, касающиеся доступности спортсмена для допинг-тестирования во внесоревновательный период. Спортсменка трижды в течение одного года не указывала или указывала неверно информацию о своем местоположении в системе антидопингового контроля АДАМС, что приводило к пропуску допинг-тестов.

Ранее на сайте ФЛГР сообщалось, что Ковалева за это нарушение дисквалифицирована на четыре года. Четыре года — это максимальный срок дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов.