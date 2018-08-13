Нортуг вернулся к тренировочным занятиям

Источник: РИА "Новости"

Ранее двукратный олимпийский чемпион пропустил лыжероллерный фестиваль Blink по причине усталости, которая появилась после сбора в Испании.

«Петтер очень рад, что вернулся к тренировкам. Он настроен оптимистично и выглядит так, словно у него не было никаких проблем. Теперь нас ждёт тяжёлая работа», — сказал тренер норвежской сборной Арильд Монсен.