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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Нортуг вернулся к тренировочным занятиям

Норвежский лыжник Петтер Нортуг приступил к тренировочным занятиям, информирует TV2.

Источник: РИА "Новости"

Ранее двукратный олимпийский чемпион пропустил лыжероллерный фестиваль Blink по причине усталости, которая появилась после сбора в Испании.

«Петтер очень рад, что вернулся к тренировкам. Он настроен оптимистично и выглядит так, словно у него не было никаких проблем. Теперь нас ждёт тяжёлая работа», — сказал тренер норвежской сборной Арильд Монсен.

Специалист разработал специальный план подготовки, по которому Нортуг будет работать в течение ближайших недель. Норвежец пропустит многодневку Toppidrettsveka, а также один из общекомандных сборов. Его возвращение в общую группу запланировано на конец августа — начало сентября.

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