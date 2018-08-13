Нортуг вернулся к тренировочным занятиям
Норвежский лыжник Петтер Нортуг приступил к тренировочным занятиям, информирует TV2.
Норвежский лыжник Петтер Нортуг приступил к тренировочным занятиям, информирует TV2.
Ранее двукратный олимпийский чемпион пропустил лыжероллерный фестиваль Blink по причине усталости, которая появилась после сбора в Испании.
«Петтер очень рад, что вернулся к тренировкам. Он настроен оптимистично и выглядит так, словно у него не было никаких проблем. Теперь нас ждёт тяжёлая работа», — сказал тренер норвежской сборной Арильд Монсен.
Специалист разработал специальный план подготовки, по которому Нортуг будет работать в течение ближайших недель. Норвежец пропустит многодневку Toppidrettsveka, а также один из общекомандных сборов. Его возвращение в общую группу запланировано на конец августа — начало сентября.