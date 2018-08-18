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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Летающая лыжница» Таканаси выиграла второй старт на этапе Гран-при в Чехии

Японская спортсменка Сара Таканаси одержала победу во втором старте этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Френстат-под-Радхостем (Чехия).

Второй стала её соотечественница Юки Ито, третьей норвежка Марен Люндби.

Лучшая из россиянок Александра Баранцева показала 15-й результат.

Следующий женский старт пройдёт 9 сентября в Чайковском (Россия). Таканаси на данный момент выиграла все старты летнего Гран-при.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Френстат-под-Радхостем, Чехия
Женщины. К-95

1. Сара Таканаси (Япония) — 253,1 очка.
2. Юки Ито (Япония) — 245,1.
3. Марен Люндби (Норвегия) — 243,8…
15. Александра Баранцева (Россия) — 205,7…
17. Софья Тихонова (Россия) — 203,2…
25. Ирина Аввакумова (Россия) — 185,2.

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