«Летающая лыжница» Таканаси выиграла второй старт на этапе Гран-при в Чехии
Японская спортсменка Сара Таканаси одержала победу во втором старте этапа летнего
Японская спортсменка Сара Таканаси одержала победу во втором старте этапа летнего
Второй стала её соотечественница Юки Ито, третьей норвежка Марен Люндби.
Лучшая из россиянок Александра Баранцева показала 15-й результат.
Следующий женский старт пройдёт 9 сентября в Чайковском (Россия). Таканаси на данный момент выиграла все старты летнего
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего
Женщины. К-95
1. Сара Таканаси (Япония) — 253,1 очка.
2. Юки Ито (Япония) — 245,1.
3. Марен Люндби (Норвегия) — 243,8…
15. Александра Баранцева (Россия) — 205,7…
17. Софья Тихонова (Россия) — 203,2…
25. Ирина Аввакумова (Россия) — 185,2.