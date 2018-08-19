Надымова — 2-я во втором старте на этапе Гран-при по лыжному двоеборью
Россиянка Стефания Надымова во втором старте на первом этапе
Россиянка Стефания Надымова во втором старте на первом этапе
Стефания, которая накануне стала лучшей в этой дисциплине, сегодня, 19 августа, уступила американке Таре
Лыжное двоеборье.
Женщины. Гонка Гундерсена. К-95 + 4,5 км
1. Тара
2. Стефания Надымова (Россия) — +1.14,0.
3. Джени Новак (Германия) — +1.29,2…
6. Светлана Гладикова (Россия) — +3.51,5.
7. Анастасия Гончарова (Россия) — + 4.34,1.