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15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Надымова — 2-я во втором старте на этапе Гран-при по лыжному двоеборью

Россиянка Стефания Надымова во втором старте на первом этапе Гран-при по лыжному двоеборью в Обервизентале заняла второе место в гонке Гундерсена, состоявшей из прыжков с трамплина К-95 и забега на 4,5 км.

Стефания, которая накануне стала лучшей в этой дисциплине, сегодня, 19 августа, уступила американке Таре Герати-Моатс. Замкнула тройку призёров немка Джени Новак, а в топ-10 попали также Светлана Гладикова и Анастасия Гончарова из России.

Лыжное двоеборье. Гран-при. Первый этап. Обервизенталь, Германия
Женщины. Гонка Гундерсена. К-95 + 4,5 км

1. Тара Герати-Моатс (США) — 11.04,8.
2. Стефания Надымова (Россия) — +1.14,0.
3. Джени Новак (Германия) — +1.29,2…
6. Светлана Гладикова (Россия) — +3.51,5.
7. Анастасия Гончарова (Россия) — + 4.34,1.

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