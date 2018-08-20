«Я тебя сейчас из окна выброшу!» Ужасы российского фристайла

Источник: РИА "Новости"

«СЭ» уже писал о том, что перед началом нового сезона из сборной России по могулу (разновидность лыжного фристайла) были исключены трое лидеров — Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова. Главный тренер сборной России Александр Долгов объяснил тогда, что идет обновление состава, а спортсменки завершили карьеру. У Марики Пертахия — иная версия случившегося.

МЕНЯ ПРОСТО ВЫГНАЛИ

— Из состава сборной вы выведены, со ставки в ЦСП вы сняты. Что случилось?

— Я сама в шоке от того, что произошло. Меня просто выгнали из сборной России. Причем со мной никто из тренерского штаба или руководства федерации не общался после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане. А я в прошедшем сезоне стала призером этапа Кубка мира, выполнила все критерии для попадания в команду.

— То есть за полгода никто и слова не сказал?

— Именно так. Мы выступили на Играх, вернулись домой и… полная тишина. У нас в календаре стояли выезды на послеолимпийские этапы Кубка мира, а мы не знаем, что делать. Время подходит к тому, чтобы выезжать — ничто ничего не говорит. С девчонками и ребятами перезванивались, пытались понять, что происходит. И окольными путями выяснили, что международный сезон для сборной России по могулу внезапно завершился. И нас просто кинули.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcfYYE8BqmB/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcfYYE8BqmB/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Браво! Марика Пертахия заняла 3 место, впервые в своей карьере поднявшись на пьедестал Кубка мира. В целом у сборной команды России по могулу хорошее начало сезона. Регина Рахимова - 8, Екатерина Столярова - 10, Александр Смышляев после года перерыва стал 12-м, Егор Ануфриев- 13, Максим Михайлов - 23, Андрей Махнев - 24, Евгений Гедрович - 26, Андрей Угловский - 27. Что важно, все вошли в очковую зону Кубка мира! Дальше больше! @russian_mogul_team @columbia1938 @fisfreestyle</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianfreestyleski/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Freestyle Federation of Russia</a> (@russianfreestyleski) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-09T17:44:44+00:00">9 Дек 2017 в 9:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Но вы выступали в финале Кубка России и на чемпионате России. Там не пытались выяснить, в чем дело?

— До этих турниров оставался месяц. Мы все провели его, кто как. Олимпийские игры — такое событие, после которого не остается ни сил, ни эмоций. Причем независимо от результата. Ты выпотрошен изнутри. И ты приезжаешь на главные российские старты, а там…

— А что там?

— Там ужасные вещи творились с судейством! И если в финале Кубка России все было относительно нормально, то во время чемпионата люди делали то, что им сказали сверху. Еще Катя Столярова сделала подарок для руководства, упав во время заезда, так что с ее результатом не пришлось манипулировать.

— Вы утверждаете, что судейство было необъективным?

— Да. На обслуживание турнира специально назначили людей без опыта, возле судейских столов находились посторонние. Лидерам оценки занижали, а молодым ставили такие баллы, которые и на Кубке мира редко кто получает.

— То есть вам дали понять, что выиграть не получится?

— Так и было!

— Ну вот и повод для прямого вопроса. Вы его пытались задать?

— Нет. Конечно, я могла бы подойти и спросить у кого-то из руководства, в чем дело. Но это неправильно, стоять на улице и решать серьезные вопросы.

А другой возможности и не было. У нас есть старший тренер, который обязан подвести итоги сезона, поговорить со спортсменами. Но ничего такого не было. И этого я понять не могу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be1pPCKhCMG/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be1pPCKhCMG/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Gold Olympic.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zapytaliskydri/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Пертахия.Pertakhiya</a> (@zapytaliskydri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-06T02:18:08+00:00">5 Фев 2018 в 6:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НАМ НЕ ДАЛИ ДАЖЕ НОРМАЛЬНЫХ ЛЫЖ

— А когда вообще начались проблемы? Когда вы почувствовали, что внутри команды что-то изменилось?

— С того момента, как произошли изменения в тренерском штабе, был уволен Стив Фиринг и другие иностранные тренеры. С пришедшими на их места специалистами не было никакого контакта.

— Когда вы узнали, что больше не входите в состав сборной?

— Я это чувствовала уже по ходу сезона. Все к этому и шло. Перед Олимпиадой я случайно стала свидетелем разговора двух тренеров сборной по могулу — Николая Шимбуева и Дмитрия Марущака. Я рисовала на балконе, а они вышли из гостиницы, сели на лавочку под балкон и разговаривали. Они обсуждали предстоящие Игры и рассчитывали на то, что команда выступит неудачно! «Нам ничего не грозит, а вместо этих б… наберем новых», — заявил один из них.

С таким тренерским составом, с такой обстановкой, которая сложилась в сборной, мне было бы проще готовиться в своем регионе и со своим личным тренером. Но все упирается в деньги. Регион не может себе позволить отправлять меня на сборы. А узнала я обо всем в начале июня.

В Красноярск приезжала комиссия, инспектировавшая объекты Универсиады-2019. У меня была возможность подойти к начальнику сборных команд России по фристайлу Елене Вороне и задать вопрос о своих перспективах. На что я получила ответ, что меня в сборной больше нет по решению тренерского совета, со ставки в ЦСП меня сняли.

— Давайте честно. Вы с кем-то из тренеров сборной ругались?

— Прямо вот так открыто — ни с кем. Речь, скорее, об общей обстановке. Хотя был один конфликт за год до Олимпиады на этапе Кубка мира, который был тестовым к Олимпиаде и проходил в Пхенчхане. Со сборной России поехал и Руслан Шарифуллин, который некоторое время назад сам отлично выступал, а потом стал тренером в Пермском крае. Тогда он не был тренером сборной, отправился со своими спортсменами, но почему-то считал, что имеет право на всех кричать и критиковать. Я ему про это сказала, на что он ответил: «Ты сейчас добазаришься, я тебя сейчас из окна выброшу». А это, между прочим, 12-й этаж. Сейчас Шарифуллин официально стал тренером сборной.

— Получается, тут и личные отношения неприязненные?

— Но нельзя же принимать решения только на основе личных отношений! Есть мировой рейтинг, в конце концов. Должен быть спортивный принцип. У всех тех, кто сейчас оказался вне сборной, сложилось убеждение, что новый тренерский штаб с какой-то необъяснимой настойчивостью пытается уничтожить все то, что создавал Стив Фиринг со своей командой. И не могут простить нам того, что у сборной России по могулу при прежнем руководстве было абсолютно все.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbCx5Z6ByuH/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbCx5Z6ByuH/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сборная команда России по могулу приступила к тренировкам на очередном сборе, который сегодня начался в австрийском Капруне. @russian_mogul_team @columbia1938 #федерацияфристайлароссии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianfreestyleski/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Freestyle Federation of Russia</a> (@russianfreestyleski) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-03T18:38:22+00:00">3 Ноя 2017 в 11:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А при новом?

— После изменений в тренерском штабе мы все сборы провели без врача. Из медицинского персонала был только массажист. Разве такое возможно в нормальных условиях? А инвентарь?! На сезон нам нужно две пары лыж и две пары палок. В олимпийский сезон мы получили по одной паре. При этом лыжи были заказаны для каждого спортсмена. Но заказанный инвентарь вовремя не пришел на склад, нам выдали по одной новой, но прошлогодней паре и пообещали, что потом дадут еще по одной из заказанной партии.

Когда мы перед вылетом на североамериканские этапы Кубка мира подошли к Николаю Шимбуеву и спросили, где лыжи, он заявил, что больше нам ничего не положено: «Пользуйтесь тем, что выдали и что с прошлого сезона осталось». При этом отчитались, что спортсмены получили новые лыжи и палки. По факту палки мы вообще не получили! Тренеры говорили, что если у кого сломается, есть запасные. Это смех просто. У меня рост 1,70 м, у Регины Рахимовой — 1,65 м, у Андрея Махнева примерно 1,90 м. Палки же индивидуально подбираются.

Мы недополучили часть положенной экипировки. Потом узнали, что она ушла тренерскому составу на юниорский чемпионат мира. Мелочи, наверное. Но эти мелочи хорошо показывают отношение. Ну и апогей в чисто спортивном плане — у нас не было тренировочных планов. Ни на день, ни на сезон.

Мы не знали, когда завтра будет тренировка, и что мы будем делать. А для того, чтобы подсчитать количество командных собраний за два года, мне хватит пальцев одной руки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BldaR9mFfGm/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BldaR9mFfGm/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">18+ цензура. Пока меня прессуют со всех сторон. Спешу сообщить мне пох*й и идите на х*й. X Y Й ❤</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zapytaliskydri/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Пертахия.Pertakhiya</a> (@zapytaliskydri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-20T16:05:27+00:00">20 Июл 2018 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СБОРНУЮ НЕВОЗМОЖНО

— Вы считаете увольнение Фиринга ошибкой?

— Огромной! У всех нас украли шанс выступить на Олимпиаде в Пхенчхане так, как мы бы действительно могли. Ведь уже уволенный Стив консультировал меня во время чемпионата мира 2017 года, когда я стала четвертой. Я продолжала с ним общаться и после этого.

— Наверное, в этом и есть причина дальнейших неприятностенй?

— Я не знаю настоящей причины.

— Каковы ваши дальнейшие действия?

— Для начала я хотела бы добиться ответа на вопрос, почему я не в составе сборной России. Все критерии отбора я выполнила, но правила игры, похоже, меняются на ходу. Кто бы что ни говорил, карьеру я заканчивать не собираюсь. Мне всего 25 лет! И только я сама буду решать, когда заканчивать со спортом. Я написала два письма президенту федерации фристайла Алексею Курашову с просьбой прояснить ситуацию. Ответа не получила. Да и не ждала, если честно.

В тренерском штабе есть «специалисты», у которых опыта меньше, чем у меня. Но в сложившейся ситуации возвращение в сборную для меня невозможно.