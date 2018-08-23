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15:18 (мск), источник: ТАСС

FIS не снимет отстранения с Чекалевой, Ивановой и Доценко до публикации полных решений CAS

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет снимать временное отстранение с российских лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко до тех пор, пока не получит мотивировочную часть февральских решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по их допинговым делам.

Об этом ТАСС сообщила координатор FIS по антидопинговым вопросам Сара Фуссек.

Чекалева, Иванова и Доценко оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) CAS удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят.

«Мотивировочные решения CAS пока есть не по всем спортсменам. CAS вынес решение, но не все его мотивировочные части были опубликованы. Как только мы их получим, FIS приступит к рассмотрению упомянутых дел», — сказала Фуссек.

В начале февраля CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В их числе шесть лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, которым FIS уже разрешил выступать на международных соревнованиях.

Мотивировочные части решения CAS были опубликованы только по делам Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, которые уже завершили спортивные карьеры.

Чекалева и Иванова являются призерами чемпионата мира 2013 года, Доценко — призером этапов Кубка мира.

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