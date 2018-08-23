FIS не снимет отстранения с Чекалевой, Ивановой и Доценко до публикации полных решений CAS

Об этом ТАСС сообщила координатор FIS по антидопинговым вопросам Сара Фуссек.

Чекалева, Иванова и Доценко оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) CAS удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят.

«Мотивировочные решения CAS пока есть не по всем спортсменам. CAS вынес решение, но не все его мотивировочные части были опубликованы. Как только мы их получим, FIS приступит к рассмотрению упомянутых дел», — сказала Фуссек.

В начале февраля CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В их числе шесть лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, которым FIS уже разрешил выступать на международных соревнованиях.

Мотивировочные части решения CAS были опубликованы только по делам Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, которые уже завершили спортивные карьеры.