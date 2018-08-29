Городок станет одним из основных мест тренировок сборной Беларуси по лыжным гонкам

«Мы уделяем такое пристальное внимание лыжероллерной трассе в Городке, потому что это один из основополагающих объектов для подготовки спортсменов в Беларуси. Я не первый год занимаюсь вопросами развития лыжных гонок, был главой федерации. Наши спортсмены неоднократно убеждали меня, что им нужно ездить тренироваться в Швейцарию, Норвегию или Францию. Мол, без этого никак. Но когда приезжаешь в Городок, то понимаешь, что у нас условия не хуже. Безусловно, мы будем выезжать на высокогорье, чтобы тренировочный процесс проходил согласно нормативам спортсменов. Тем не менее, Городок станет одним из основных мест тренировок сборной», — подчеркнул Александр Конюк. И не только для лыжников, возможно, сюда будут приезжать биатлонисты, добавил он.