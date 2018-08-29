Городок станет одним из основных мест тренировок сборной Беларуси по лыжным гонкам

Сейчас национальная сборная Беларуси по лыжным гонкам готовится к новым стартам в Санкт-Петербурге.
Недавно она практически полностью обновилась, появился новый главный тренер.
«Мы уделяем такое пристальное внимание лыжероллерной трассе в Городке, потому что это один из основополагающих объектов для подготовки спортсменов в Беларуси. Я не первый год занимаюсь вопросами развития лыжных гонок, был главой федерации. Наши спортсмены неоднократно убеждали меня, что им нужно ездить тренироваться в Швейцарию, Норвегию или Францию. Мол, без этого никак. Но когда приезжаешь в Городок, то понимаешь, что у нас условия не хуже. Безусловно, мы будем выезжать на высокогорье, чтобы тренировочный процесс проходил согласно нормативам спортсменов. Тем не менее, Городок станет одним из основных мест тренировок сборной», — подчеркнул Александр Конюк. И не только для лыжников, возможно, сюда будут приезжать биатлонисты, добавил он.
Недавно в Городке тренировалась сборная по лыжным гонкам Польши, в том числе олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик. Спортсмены из соседней страны положительно оценили лыжероллерную трассу в Городке и созданные здесь условия.
Лыжероллерная трасса расположена в урочище Воробьевы горы. Ее открыли в 2015 году. Протяженность кругов трассы — 7,5 км, 5 км, 3 км, 2,5 км и 1,5 км. Ширина полотна — 7 м. Это самая большая среди белорусских трасс. Наибольший перепад высот составляет 28 м. Количество подъемов и спусков варьируется на разных дистанциях.