Кушнир: Не думал, что продолжу карьеру после Олимпиады-2018

Источник: РИА "Новости"

«Я не думал, что продолжу карьеру после Олимпиады, вне зависимости от результата выступлений. Со здоровьем были проблемы. Тянул год на морально-волевых. Хотя не лишал себя шанса остаться в спорте. Отдых с семьей на природе помог понять, что для начала я хочу попробовать заниматься с командой, а там, как говорится, будет видно. В июне уже прыгал на воду. Та энергия, которая во мне есть, ещё может принести пользу белорусскому спорту, нашей молодёжи — точно», — приводит слова Кушнира Sport.tut.by.

В феврале 2019 года Кушнир планирует принять участие в чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который состоится в Дир-Вэлли, где впервые пройдут соревнования в командном зачёте.