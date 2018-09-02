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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Кушнир: Не думал, что продолжу карьеру после Олимпиады-2018

Олимпийский чемпион Игр-2014 по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» Антон Кушнир рассказал, что решил продолжить карьеру после непопадания в медальный финал Олимпиады-2018. По мнению белорусов, несправедливого.

Источник: РИА "Новости"

«Я не думал, что продолжу карьеру после Олимпиады, вне зависимости от результата выступлений. Со здоровьем были проблемы. Тянул год на морально-волевых. Хотя не лишал себя шанса остаться в спорте. Отдых с семьей на природе помог понять, что для начала я хочу попробовать заниматься с командой, а там, как говорится, будет видно. В июне уже прыгал на воду. Та энергия, которая во мне есть, ещё может принести пользу белорусскому спорту, нашей молодёжи — точно», — приводит слова Кушнира Sport.tut.by.

В феврале 2019 года Кушнир планирует принять участие в чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который состоится в Дир-Вэлли, где впервые пройдут соревнования в командном зачёте.

«Рад, что в нашем спорте появилась новая дисциплина. Значит, спорт развивается и к нему есть интерес, что подтверждают и рейтинги телетрансляций на Олимпиаде: фристайл среди всех видов спорта в Пхёнчхане-2018 занял четвёртое место. Все у нас работают на то, чтобы взять медаль чемпионата мира как команда. Бить себя в грудь и говорить, что она обязательно будет, я не стану — столько уже повидал в своей спортивной жизни. Но мы приложим усилия для этого», — добавил Кушнир.

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