Норвежская лыжница Ида Эйде умерла от остановки сердца во время тренировки

В субботу Эйде проводила тренировку в Улленсакре. Она была обнаружена прохожими. Спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы. Эйде была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки.

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«С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании. Мы хотим провести эти дни в окружении близких», — говорится в заявлении семьи Эйде, которое приводит телеканал.

«Абсолютно немыслимо и невозможно. Наши мысли с ее семьей», — прокомментировала известия о кончине лыжницы двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг.

Ида Эйде — сестра лыжницы сборной Норвегии Мари Эйде и близкая подруга олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира Терезы Йохауг. С 2009 по 2014 год Ида Эйде входила в сборную Норвегии по лыжным гонкам и принимала участие в ряде национальных и международных соревнований. Она выиграла бронзу на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.