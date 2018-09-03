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16:39 (мск), источник: ТАСС

Норвежская лыжница Ида Эйде умерла от остановки сердца во время тренировки

ТАСС, 3 сентября. Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в возрасте 30 лет в коммуне Улленсакре, находящейся в городе Эсхейм, где она тренировалась. Об этом сообщает телеканал NRK.

В субботу Эйде проводила тренировку в Улленсакре. Она была обнаружена прохожими. Спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы. Эйде была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки.

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«С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании. Мы хотим провести эти дни в окружении близких», — говорится в заявлении семьи Эйде, которое приводит телеканал.

«Абсолютно немыслимо и невозможно. Наши мысли с ее семьей», — прокомментировала известия о кончине лыжницы двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг.

Ида Эйде — сестра лыжницы сборной Норвегии Мари Эйде и близкая подруга олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира Терезы Йохауг. С 2009 по 2014 год Ида Эйде входила в сборную Норвегии по лыжным гонкам и принимала участие в ряде национальных и международных соревнований. Она выиграла бронзу на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.

Это уже не первый случай гибели норвежских лыжниц за последнее время. Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд в июле была найдена мертвой на побережье одного из норвежских островов рядом с гидроциклом. Как сообщила в понедельник полиция, Скофтеруд принимала алкоголь перед смертью.

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