Триумф фристайла. В Пекин — через Новую Зеландию

Источник: Спорт-Экспресс

На прошлой неделе произошло знаменательное событие для российского фристайла — отечественные спортсмены впервые в истории выиграли командный зачет юниорского первенства мира. И получили очень престижный приз — названный в честь бывшего главы Международной лыжной федерации (ФИС) Marc Hodler Trophy, почти бессменным обладателем которого последние годы была сборная США.

Из Кардроны с кубком

Стоит отметить, что первенство мира, существующее в международном календаре с середины «нулевых», последние три года представляет собой не единый турнир, а несколько стартов в разных дисциплинах. Например, соревнования по акробатике прошли еще в феврале в белорусских Раубичах, а могулисты определяли сильнейших в середине апреля в шведском Дюведе. А вот турниры в слоупстайле, хаф-пайпе, ски-кроссе и новой олимпийской дисциплине биг-эйр было решено провести в новозеландской Кардроне в конце августа-начале сентября.

По сути, именно в Новой Зеландии и начался новый олимпийский цикл — вслед за первенством планеты здесь же принял старт и розыгрыш нового Кубка мира. Но это было уже после того, как состоялся российский триумф. Удачно выступать юношеская сборная России начала еще в Белоруссии и Швеции — победы Любови Никитиной в акробатике и Виктории Лазаренко в парном могуле, бронзовые награды той же Лазаренко и Анастасии Куликовой.

Но в Кардроне россияне закрепили прежние успехи. Выезд команды в Новую Зеландию — не самое простое и дешевое мероприятие. Но отправив в Кардрону пять спортсменов, сборная получила отдачу в виде пяти медалей. Анастасия Таталина стала чемпионкой в биг-эйре и серебряным призером слоупстайла, Валерия Демидова взяла серебро в хаф-пайпе, Лана Прусакова показала третий результат в биг-эйре, а Максим Вихров — в ски-кроссе.

— Мы довольны выступлениями команды, — сказал, комментируя итоги турнира глава национальной федерации Алексей Курашов. — Особенно прогрессом в таких относительно новых для нас дисциплинах, как хаф-пайп, слоупстайл и биг-эйр. Это не совсем «наши» дисциплины, их родина — Северная Америка, и нам пока трудно конкурировать со спортсменами, имеющими гораздо больше возможностей для тренировок.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm7fs9qhx-W/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Freestyle Federation of Russia (@russianfreestyleski)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T05:01:26+00:00">25 Авг 2018 в 10:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кадры решают все

Действительно, на равных соперничать с теми же американцами в дисциплинах, которые часто выделяют в особое направление «фри-ски» — хаф-пайп, слоупстайл и биг-эйр, пока тяжело. И вряд ли будет реально в ближайшее время. Ведь во всей России нет ни одной соревновательной трассы международного уровня для этих видов — спортсменам, не входящим в национальные сборные и не имеющим возможности отправиться для тренировок за границу, у себя дома попросту негде совершенствовать мастерство. А еще обязательно нужно учесть, что фри-ски — наиболее молодое направление фристайла и в смысле возраста участников. В мировую элиту в этих дисциплинах сейчас входят спортсмены 16−17 лет. И времени, чтобы разглядеть талант и дать ему возможность прогрессировать, не так много.

— Нужно привлекать на централизованную подготовку со сборной ребят уже 14−15 лет, чтобы выводить их на конкурентный уровень, — считает Курашов. — Те, кто сейчас выступал на первенстве мира, уйдут в основной состав, и мы должны готовить им смену. Вообще это задача регионов, но учитывая сказанное выше, им справиться с ней невозможно. Поэтому мы работаем совместно.

Хотя кадровые проблемы в отечественном фристайле идут рука об руку — с одной стороны, в силу понятных особенностей это не слишком массовый вид спорта, в него не валят толпой дети с улицы. Да и вообще не во всяком регионе готовы развивать фристайл. Например, в той же лыжной акробатике на всю страну, по сути, три сложившихся школы — в Ярославле, Москве и Уфе. Не особо отличается ситуация в могуле или, скажем, ски-кроссе. И в определенный момент у тренеров, в том числе и юниорских сборных, нет возможности выбирать из десятков претендентов.

С другой стороны, порой не хватает и самих квалифицированных тренеров, специалистов, которые могут распознать и вырастить будущего чемпиона. Особенно в тех самых слоупстайле, биг-эйре и хаф-пайпе. Многие тренеры здесь — в недавнем прошлом сами спортсмены, и после завершения карьеры им еще очень многому нужно научиться.

— Конечно, проблема с кадрами существует, и она очень серьезная, — отмечает Курашов. — Поэтому мы много внимания уделяем региональным тренерам, надо их растить. И увольнять кого-то трудно и с моральной, и с профессиональной точки зрения — если не будет лучше, то какой смысл менять? Всем решениям внутри федерации предшествуют обсуждения и консультации, нам нужны профессионалы. Во фристайле, как и в медицине, очень важно не навредить — нужно делать все крайне аккуратно. Но при этом в национальной сборной должны работать лучшие — если специалист не дотягивает до определенного уровня, а рядом есть кандидат сильнее, то место нужно освободить, нравится это кому-то или нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm73-RyBk-o/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm73-RyBk-o/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm73-RyBk-o/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Freestyle Federation of Russia (@russianfreestyleski)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T08:33:31+00:00">26 Авг 2018 в 1:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Большая перемена

Стоит отметить, что для сборной России окончание олимпийского цикла стало своеобразным водоразделом. Так часто бывает во многих видах спорта, и ничего необычного в этом нет. Но при этом во фристайле изменения произошли достаточно серьезные.

Достаточно только посмотреть на список спортсменов, закончивших выступления и покинувших национальную команду. За плечами некоторых — не одна Олимпиада. В акробатике это Петр Медулич, Александра Орлова, Алина Гриднева, Вероника Корсунова. В ски-кроссе — Егор Коротков, Артем Костенко и Софья Смирнова. В хаф-пайпе и слоупстайле — Елизавета Чеснокова и Денис Некрасов. В могуле вообще полностью обновилась женская команда — теперь в ней нет ни Марики Пертахия, ни Регины Рахимовой, ни Екатерины Столяровой. А в мужской — Егора Ануфриева и Максима Михайлова, а опытнейший Александр Смышляев готовился к сезону отдельно.

Итого — из сборной ушли полтора десятка опытных спортсменов. Такого масштабного обновления команда не знала давно. Вместо них в акробатике появились Анастасия Прыткова и Софья Алексеева, победитель общего зачета Кубка Европы прошлого сезона Кирилл Самородов и Руслан Катманов. В состав по ски-кроссу добавились Кирилл Гладков, Павел Колготин, Максим Вихров, Мария Доброва. Новые лица во фри-ски — Анастасия Сибеченкова, Федор Муралев, Ярослава Мунтян. В могуле — Анастасия Смирнова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко, Анастасия Куликова, Ксения Кузнецова, Никита Брагин, Илья Чевский, Никита Паркачев, Никита Новицкий. Многие из них перешли в основной состав как раз из юношеского. Многим — по 15−16 лет. И за предстоящие четыре года они должны набраться опыта, набить шишек, возмужать — чтобы в Пекине бороться за награды. Причем у каждого шанс будет только один.

— В отличие от других зимних видов спорта, у нас ребята не могут выступать в других видах программы, — напоминает Курашов. — Ты либо взял одну свою награду, либо нет. При этом до финала надо еще дойти. Впрочем, есть понимание, какой путь каждая сборная команда должна пройти. И все старшие тренеры готовят программы на все четырехлетие.

Кстати, что касается старших тренеров, то тут тоже есть изменения — руководивший командой по акробатике почти восемь лет Дмитрий Кавунов уступил место Александру Понгильскому. Выходец еще из советской школы Кавунов приходил в сборную в 2010-м как иностранный специалист — он давно живет в Северной Америке, и российское гражданство получил уже после домашних Игр. При этом для многих не было секретом, что ярославские атлеты, которых в последнее время в сборной было много, и прежде работали не с Кавуновым, а с Понгильским, и готовились по своей программе. Но после обновления состава ярославцы остались в явном большинстве — с этой точки зрения назначение Понгильского выглядит логичным, посмотрим, как оно отразится на результатах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnSz2eEhiQO/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnSz2eEhiQO/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnSz2eEhiQO/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Freestyle Federation of Russia (@russianfreestyleski)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-04T06:20:02+00:00">3 Сен 2018 в 11:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Увидимся в Пекине

Итак, отсчет пошел — Олимпиада-2022 в Пекине пока не близко, но на самом деле это время пролетит куда быстрее, чем кажется. И выступать на китайских Играх будет по сути, новая сборная России, которую нужно построить за эти три с половиной года.

Нельзя не отметить, что внесенные прошлым летом изменения в олимпийскую программу коснулись фристайла больше, чем кого бы то ни было. Из семи новых дисциплин, в которых медали в Пекине будут разыграны впервые — три относятся именно к фристайлу. Несомненный плюс для России — включение командного турнира в акробатике. Ведь на этапах Кубка мира в этом виде мы все последние годы не остаемся без призовых мест. А вот про мужской и женский биг-эйр того же сказать нельзя, даже несмотря на недавнее выступление Таталиной и Прусаковой в Кардроне. В том числе и в силу проблем, о которых мы уже говорили выше. Да и в целом, будущие четыре года, по мнению руководителя национальной федерации, будут очень трудными.

— В Сочи у нас были домашние Игры и преимущество своего поля, — отмечает Курашов. — Очень много внимания уделялось зимним видам спорта, в том числе и фристайлу. К Пхенчхану мы долгое время готовились еще на запасе Сочи. Теперь следующие Игры пройдут в Китае — это наши главные конкуренты, и они будут делать все, чтобы эту Олимпиаду выиграть. Китайцы очень сильны и в финансовом, и в спортивном плане. У них серьезный резерв. Они построили и продолжают строить спортивные объекты мирового уровня для фристайла по всей стране. Они могут тренироваться у себя дома. Кроме того, у них, как и у США, очень хорошее лобби в международной федерации, а у нас субъективный вид спорта. На протяжении нынешнего цикла два чемпионата мира, при этом в 2019-м турнир пройдет в США, а в 2021-м — в Китае. Думаю, китайцы сделают из него небольшую Олимпиаду по нашим видам спорта, и все отрепетируют.

И на этой дороге, как сказали бы китайцы, в 10 тысяч ли успешное выступление в Кардроне и выигранный трофей — важный, заметный, но пока только один шаг. Насколько гладкой будет эта дорога и куда она приведет российский фристайл — увидим в феврале 2022 года в Пекине.