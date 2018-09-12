Триумф фристайла. В Пекин — через Новую Зеландию
Путь к следующей зимней Олимпиаде для фристайлистов уже начался.
Путь к следующей зимней Олимпиаде для фристайлистов уже начался.
На прошлой неделе произошло знаменательное событие для российского фристайла — отечественные спортсмены впервые в истории выиграли командный зачет юниорского первенства мира. И получили очень престижный приз — названный в честь бывшего главы Международной лыжной федерации (ФИС) Marc Hodler Trophy, почти бессменным обладателем которого последние годы была сборная США.
Стоит отметить, что первенство мира, существующее в международном календаре с середины «нулевых», последние три года представляет собой не единый турнир, а несколько стартов в разных дисциплинах. Например, соревнования по акробатике прошли еще в феврале в белорусских Раубичах, а могулисты определяли сильнейших в середине апреля в шведском Дюведе. А вот турниры в слоупстайле,
По сути, именно в Новой Зеландии и начался новый олимпийский цикл — вслед за первенством планеты здесь же принял старт и розыгрыш нового Кубка мира. Но это было уже после того, как состоялся российский триумф. Удачно выступать юношеская сборная России начала еще в Белоруссии и Швеции — победы Любови Никитиной в акробатике и Виктории Лазаренко в парном могуле, бронзовые награды той же Лазаренко и Анастасии Куликовой.
Но в Кардроне россияне закрепили прежние успехи. Выезд команды в Новую Зеландию — не самое простое и дешевое мероприятие. Но отправив в Кардрону пять спортсменов, сборная получила отдачу в виде пяти медалей. Анастасия Таталина стала чемпионкой в
— Мы довольны выступлениями команды, — сказал, комментируя итоги турнира глава национальной федерации Алексей Курашов. — Особенно прогрессом в таких относительно новых для нас дисциплинах, как
Действительно, на равных соперничать с теми же американцами в дисциплинах, которые часто выделяют в особое направление «фри-ски» —
— Нужно привлекать на централизованную подготовку со сборной ребят уже 14−15 лет, чтобы выводить их на конкурентный уровень, — считает Курашов. — Те, кто сейчас выступал на первенстве мира, уйдут в основной состав, и мы должны готовить им смену. Вообще это задача регионов, но учитывая сказанное выше, им справиться с ней невозможно. Поэтому мы работаем совместно.
Хотя кадровые проблемы в отечественном фристайле идут рука об руку — с одной стороны, в силу понятных особенностей это не слишком массовый вид спорта, в него не валят толпой дети с улицы. Да и вообще не во всяком регионе готовы развивать фристайл. Например, в той же лыжной акробатике на всю страну, по сути, три сложившихся школы — в Ярославле, Москве и Уфе. Не особо отличается ситуация в могуле или, скажем,
С другой стороны, порой не хватает и самих квалифицированных тренеров, специалистов, которые могут распознать и вырастить будущего чемпиона. Особенно в тех самых слоупстайле,
— Конечно, проблема с кадрами существует, и она очень серьезная, — отмечает Курашов. — Поэтому мы много внимания уделяем региональным тренерам, надо их растить. И увольнять
Стоит отметить, что для сборной России окончание олимпийского цикла стало своеобразным водоразделом. Так часто бывает во многих видах спорта, и ничего необычного в этом нет. Но при этом во фристайле изменения произошли достаточно серьезные.
Достаточно только посмотреть на список спортсменов, закончивших выступления и покинувших национальную команду. За плечами некоторых — не одна Олимпиада. В акробатике это Петр Медулич, Александра Орлова, Алина Гриднева, Вероника Корсунова. В
Итого — из сборной ушли полтора десятка опытных спортсменов. Такого масштабного обновления команда не знала давно. Вместо них в акробатике появились Анастасия Прыткова и Софья Алексеева, победитель общего зачета Кубка Европы прошлого сезона Кирилл Самородов и Руслан Катманов. В состав по
— В отличие от других зимних видов спорта, у нас ребята не могут выступать в других видах программы, — напоминает Курашов. — Ты либо взял одну свою награду, либо нет. При этом до финала надо еще дойти. Впрочем, есть понимание, какой путь каждая сборная команда должна пройти. И все старшие тренеры готовят программы на все четырехлетие.
Кстати, что касается старших тренеров, то тут тоже есть изменения — руководивший командой по акробатике почти восемь лет Дмитрий Кавунов уступил место Александру Понгильскому. Выходец еще из советской школы Кавунов приходил в сборную в 2010-м как иностранный специалист — он давно живет в Северной Америке, и российское гражданство получил уже после домашних Игр. При этом для многих не было секретом, что ярославские атлеты, которых в последнее время в сборной было много, и прежде работали не с Кавуновым, а с Понгильским, и готовились по своей программе. Но после обновления состава ярославцы остались в явном большинстве — с этой точки зрения назначение Понгильского выглядит логичным, посмотрим, как оно отразится на результатах.
Итак, отсчет пошел — Олимпиада-2022 в Пекине пока не близко, но на самом деле это время пролетит куда быстрее, чем кажется. И выступать на китайских Играх будет по сути, новая сборная России, которую нужно построить за эти три с половиной года.
Нельзя не отметить, что внесенные прошлым летом изменения в олимпийскую программу коснулись фристайла больше, чем кого бы то ни было. Из семи новых дисциплин, в которых медали в Пекине будут разыграны впервые — три относятся именно к фристайлу. Несомненный плюс для России — включение командного турнира в акробатике. Ведь на этапах Кубка мира в этом виде мы все последние годы не остаемся без призовых мест. А вот про мужской и женский
— В Сочи у нас были домашние Игры и преимущество своего поля, — отмечает Курашов. — Очень много внимания уделялось зимним видам спорта, в том числе и фристайлу. К Пхенчхану мы долгое время готовились еще на запасе Сочи. Теперь следующие Игры пройдут в Китае — это наши главные конкуренты, и они будут делать все, чтобы эту Олимпиаду выиграть. Китайцы очень сильны и в финансовом, и в спортивном плане. У них серьезный резерв. Они построили и продолжают строить спортивные объекты мирового уровня для фристайла по всей стране. Они могут тренироваться у себя дома. Кроме того, у них, как и у США, очень хорошее лобби в международной федерации, а у нас субъективный вид спорта. На протяжении нынешнего цикла два чемпионата мира, при этом в 2019-м турнир пройдет в США, а в 2021-м — в Китае. Думаю, китайцы сделают из него небольшую Олимпиаду по нашим видам спорта, и все отрепетируют.
И на этой дороге, как сказали бы китайцы, в 10 тысяч ли успешное выступление в Кардроне и выигранный трофей — важный, заметный, но пока только один шаг. Насколько гладкой будет эта дорога и куда она приведет российский фристайл — увидим в феврале 2022 года в Пекине.
Антон БАБОШИН