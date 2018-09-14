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09:55 (мск), источник: ТАСС

Норвежский лыжник Сундбю хранит фотографии российских спортсменов для обретения мотивации

ТАСС, 14 сентября. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Сундбю для придания себе мотивации хранит фотографии соперников из России. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на сайт норвежской вещательной корпорации NRK.

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Отмечается, что речь идет о фотографиях Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова. «У меня есть несколько способов поднять себе мотивацию. Фотографии этих русских лежат у меня на прикроватном столике. Один взгляд на них отлично заряжает тебя энергией с самого утра», — сказал Сундбю.

Устюгов много раз опережал норвежца на этапах Кубка мира. Спицов лишил Сундбю медали на ОИ-2018 в гонке на 15 км свободным стилем, заняв третье место. Хорошо себя проявил на Олимпиаде и Большунов, завоевавший три серебра и одну бронзу.

33-летний Сундбю, помимо двух золотых олимпийских наград, дважды становился чемпионом мира и столько же раз выигрывал престижную многодневку «Тур де Ски». Трижды он выигрывал Кубок мира. Кроме этого, в его активе две серебряные и две бронзовые олимпийские награды.

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