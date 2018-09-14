Норвежский лыжник Сундбю хранит фотографии российских спортсменов для обретения мотивации

Отмечается, что речь идет о фотографиях Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова. «У меня есть несколько способов поднять себе мотивацию. Фотографии этих русских лежат у меня на прикроватном столике. Один взгляд на них отлично заряжает тебя энергией с самого утра», — сказал Сундбю.

Устюгов много раз опережал норвежца на этапах Кубка мира. Спицов лишил Сундбю медали на ОИ-2018 в гонке на 15 км свободным стилем, заняв третье место. Хорошо себя проявил на Олимпиаде и Большунов, завоевавший три серебра и одну бронзу.