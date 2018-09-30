Климов одержал победу в общем зачете летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
ТАСС, 30 сентября. Россиянин Евгений Климов досрочно одержал победу в общем зачете летнего
ТАСС, 30 сентября. Россиянин Евгений Климов досрочно одержал победу в общем зачете летнего
В воскресенье на этапе
В активе Климова 555 очков, у его ближайшего преследователя немца Карла Гайгера — 416, в активе у идущего третьим поляка Петра Жилы 382 балла. Таким образом, российский лыжник стал недосягаемым для преследователей.
Климов является победителем Универсиады 2015 года в Словакии в командном первенстве, а также бронзовым призером индивидуального первенства.