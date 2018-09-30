Климов одержал победу в общем зачете летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на этапе Гран-при в Австрии 24-летний россиянин стал четвертым, что позволило ему за один этап до завершения соревнований одержать победу в зачете.

В активе Климова 555 очков, у его ближайшего преследователя немца Карла Гайгера — 416, в активе у идущего третьим поляка Петра Жилы 382 балла. Таким образом, российский лыжник стал недосягаемым для преследователей.