Лыжница Бьорген рассказала, что на ОИ-2018 банка для допинг-проб взорвалась в ее руках

Источник: РИА "Новости"

«Я закрывала контейнер и банка разлетелась на куски. Допинг-офицер предположил, что в контейнере была трещина, — рассказала 38-летняя норвежка, которая на Олимпиаде-2018 завоевала два золота одно серебро и две бронзы. — После этого я начала волноваться, поскольку знала, что не защищена на все 100%».

Бьорген не исключает, что ее могли обвинить в манипуляции с допинг-пробами, если бы контейнер с трещиной остался в целости. «Я не знаю, что случилось бы, если в контейнере с моей допинг-пробой обнаружили бы трещину, — заявил норвежка, которая завершила карьеру спортсменки после сезона-2017/18. — Я немного испугалась после того, что произошло на Олимпиаде-2014 в Сочи (в отношении российских спортсменов началось расследование по обвинению в манипуляции из-за царапин на банках для допинг-проб — прим. ТАСС)».

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В мае 2016 года американская газета New York Times опубликовала расследование, базировавшееся на сведениях, предоставленных бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. В нем отмечалось, что в России перед Олимпиадой в Сочи была разработана специальная «допинговая программа» с участием нескольких десятков спортсменов. В их числе бобслеист Александр Зубков (выиграл две золотые медали), лыжник Александр Легков (золото и серебро) и скелетонист Александр Третьяков (золото). В качестве доказательства указывались царапины на банках.

На основе обвинений Родченкова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало независимую комиссию под руководством Ричарда Маклрена, которая провела экспертизу образцов, упомянутых Родченковым. На основе этой экспертизы комиссия пришла к выводу, что только во вскрытых контейнерах для допинг-проб были обнаружены царапины.