Лыжница Бьорген рассказала, что на ОИ-2018 банка для допинг-проб взорвалась в ее руках
ТАСС, 9 октября. Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген пожаловалась на качество контейнеров для
ТАСС, 9 октября. Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген пожаловалась на качество контейнеров для
«Я закрывала контейнер и банка разлетелась на куски.
Бьорген не исключает, что ее могли обвинить в манипуляции с
В мае 2016 года американская газета New York Times опубликовала расследование, базировавшееся на сведениях, предоставленных бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. В нем отмечалось, что в России перед Олимпиадой в Сочи была разработана специальная «допинговая программа» с участием нескольких десятков спортсменов. В их числе бобслеист Александр Зубков (выиграл две золотые медали), лыжник Александр Легков (золото и серебро) и скелетонист Александр Третьяков (золото). В качестве доказательства указывались царапины на банках.
На основе обвинений Родченкова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало независимую комиссию под руководством Ричарда Маклрена, которая провела экспертизу образцов, упомянутых Родченковым. На основе этой экспертизы комиссия пришла к выводу, что только во вскрытых контейнерах для
Для расследования обвинений в систематическом использовании допинга в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии: одна — под руководством Дениса Освальда — устанавливала личную ответственность спортсмена и анализировала