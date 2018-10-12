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12:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вонн подтвердила, что завершит карьеру после окончания сезона

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн подтвердила, что в любом случае завершит карьеру после окончания предстоящего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

33-летняя спортсменка имеет 82 победы на этапах Кубка мира, что на четыре меньше, чем у абсолютного рекордсмена Ингемара Стенмарка.

— Если я побью этот рекорд, будет здорово, — цитирует AFP Вонн. — Если не смогу этого сделать, все равно буду считать свою карьеру удавшейся. Я нахожусь в точке, после которой уже физически не имеет смысла продолжать выступать. Хочется сохранить активность и в будущем, поэтому нужно бережнее относиться к здоровью. Я буду взвешенно подходить к выбору того, в каких видах выступать в предстоящем сезоне.

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