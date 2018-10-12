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17:04 (мск), источник: ТАСС

FIS приступила к изучению допинговых дел лыжниц Чекалевой, Ивановой и Доценко

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала изучение мотивировочных частей решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко. Об этом ТАСС сообщила координатор FIS по антидопинговым вопросам Сара Фуссек.

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Чекалева, Иванова и Доценко оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) CAS удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят. На этой неделе стало известно, что CAS подготовил мотивировочные части по всем 11 решениям.

«FIS не была участником разбирательства между этими спортсменами и МОК, только наблюдателем. После получения арбитражных решений CAS, допинговая панель FIS тщательно изучит их влияние на соревновательные сезоны, не затрагивая Олимпийские игры, и примет решения в соответствии с антидопинговыми правилами FIS», — сообщила Фуссек.

В начале февраля CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. До последнего времени опубликованными были только мотивировочные части решений по делам полностью оправданного лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, который вместе с партнером по команде Алексеем Воеводой решением суда был лишен двух золотых наград Игр в Сочи.

В число 11 российских спортсменов также входят бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.

Глава CAS Джон Коутс на этой неделе сообщил, что мотивировочные части решений по делам всех 28 российских спортсменов, чьи апелляции были полностью удовлетворены, будут опубликованы в ближайшее время.

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