FIS приступила к изучению допинговых дел лыжниц Чекалевой, Ивановой и Доценко

Чекалева, Иванова и Доценко оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) CAS удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят. На этой неделе стало известно, что CAS подготовил мотивировочные части по всем 11 решениям.

«FIS не была участником разбирательства между этими спортсменами и МОК, только наблюдателем. После получения арбитражных решений CAS, допинговая панель FIS тщательно изучит их влияние на соревновательные сезоны, не затрагивая Олимпийские игры, и примет решения в соответствии с антидопинговыми правилами FIS», — сообщила Фуссек.

В начале февраля CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. До последнего времени опубликованными были только мотивировочные части решений по делам полностью оправданного лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, который вместе с партнером по команде Алексеем Воеводой решением суда был лишен двух золотых наград Игр в Сочи.

В число 11 российских спортсменов также входят бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.