Тренер: Лыжник Устюгов может пропустить первый этап Кубка мира из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Устюгов упал с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборах в Италии.

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Во вторник он был доставлен в местную больницу. Как сообщает источник, 26-летнему российскому лыжнику может потребоваться операция.

«Рентген показал смещение кости на большом пальце. Теперь Сергей вернется в Россию в конце недели, где он будет обследоваться дальше. Прежде всего он должен быть здоров, чтобы можно было провести альтернативную подготовку. Я не уверен, сможет ли он подготовиться к этапу Кубка мира в Финляндии через месяц», — сказал Крамер.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24—25 ноября в финском Куусамо.