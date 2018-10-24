Тренер: Лыжник Устюгов может пропустить первый этап Кубка мира из-за травмы
ТАСС, 24 октября. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов может пропустить стартовый этап Кубка мира в Финляндии
ТАСС, 24 октября. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов может пропустить стартовый этап Кубка мира в Финляндии
В понедельник Устюгов упал с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборах в Италии.
Во вторник он был доставлен в местную больницу. Как сообщает источник, 26-летнему российскому лыжнику может потребоваться операция.
«Рентген показал смещение кости на большом пальце. Теперь Сергей вернется в Россию в конце недели, где он будет обследоваться дальше. Прежде всего он должен быть здоров, чтобы можно было провести альтернативную подготовку. Я не уверен, сможет ли он подготовиться к этапу Кубка мира в Финляндии через месяц», — сказал Крамер.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет
26-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед в гонках на этапах Кубка мира.