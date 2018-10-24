Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Армавир
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Ак Барс0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-21
Луч1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
СКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Ротор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур5
Нефтехимик3
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Факел
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Монако
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Шальке-04
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон ОйлерзОТ5
Питтсбург Пингвинз6
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс3
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз1
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Аризона Койотс4
Все события
Фоторепортажи
14400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
9Дарья Касаткина избежала африканского фиаско
13:28 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Лыжник Устюгов может пропустить первый этап Кубка мира из-за травмы

ТАСС, 24 октября. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов может пропустить стартовый этап Кубка мира в Финляндии из-за травмы пальца. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на тренера сборной России Маркуса Крамера.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник Устюгов упал с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборах в Италии.

Читайте также
Устюгов и Седова стали чемпионами России по лыжным гонкам в скиатлоне

Во вторник он был доставлен в местную больницу. Как сообщает источник, 26-летнему российскому лыжнику может потребоваться операция.

«Рентген показал смещение кости на большом пальце. Теперь Сергей вернется в Россию в конце недели, где он будет обследоваться дальше. Прежде всего он должен быть здоров, чтобы можно было провести альтернативную подготовку. Я не уверен, сможет ли он подготовиться к этапу Кубка мира в Финляндии через месяц», — сказал Крамер.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24—25 ноября в финском Куусамо.

26-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед в гонках на этапах Кубка мира.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
Тихонов: Есть подозрение, что Шипулин рано заявил о возвращении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь