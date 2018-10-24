Журналисты признали Колонью и Стоха «Королями лыж»
В Зеефельде (Австрия) состоялась церемония вручения наград представителям зимних видов спорта по версии ассоциации журналистов Forum Nordicum.
В Зеефельде (Австрия) состоялась церемония вручения наград представителям зимних видов спорта по версии ассоциации журналистов Forum Nordicum.
Лучшим лыжником был признан швейцарец Дарио Колонья, выигравший золото Олимпийских игр 2018 года, а также занявший первое место на «Тур де Ски» и в Хольменколленском марафоне. В прыжках на лыжах с трамплина лучшим стал поляк Камиль Стох, завоевавший золото и бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная, Корея), а также выигравший «Турне четырёх трамплинов» и Кубок мира.
Колонья и Стох были признаны «Королями лыж» по итогам сезона.
Лыжницей года стала норвежка Марит Бьорген, лучшим биатлонистом был признан француз Мартен Фуркад.
В номинации «Новичок года» первенствовала австрийская лыжница Тереза Штадлобер, сообщает