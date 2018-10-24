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15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Елена Вяльбе: Подселение Нортуга в наш отель — глупость

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) — о Сергее Устюгове, Петтере Нортуге и названии аэропорта в родном Магадане.

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Источник: Спорт-Экспресс

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов возвращается в Москву с итальянских сборов для того, чтобы пройти медобследование и лечение по поводу травмы. Во вторник лыжник упал во время тренировки в Валь Сеналесе и повредил руку. Предварительное обследование выявило трещину в большом пальце.

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Устюгову не нужно проходить отбор в сборную

— Травма Сергея Устюгова. Насколько она огорчила вас? — вопрос Елене Вяльбе.

— Всего месяц остался до первых стартов, естественно, я расстроилась. Нет уверенности, что Сергей теперь подойдет к ним в полной готовности. Потребуется время на восстановление.

— В четверг он прилетит в Москву?

— Да, после обследования ясности будет больше. Хотя понятно, что на форме все это скажется. Вероятно, ему предстоит операция. А если даже нет, это не тот случай, когда спортсмен заболевает, съедает таблетку — и через два дня чувствует себя лучше. Кость зарастает не сразу, нужно время. Тем более Сергей хочет тренироваться, то есть в полном покое рука не будет.

— Устюгов сможет выступить на Кубке мира с любого этапа, с которого посчитает нужным?

— Те спортсмены, которые попали в прошлом сезоне в топ-15 Кубка мира как на дистанционных гонках, так и на спринтерских (у России это Наталья Непряева, Анастасия Седова, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. — Прим. «СЭ»), без всяких отборов будут участвовать на первых этапах.

Так было всегда. Они находятся в «красной группе» и своими прошлогодними результатами это заслужили. Поэтому даже если Сергей, совместно с тренером и врачом, решит пропустить Куусамо, будем рассматривать его со следующего этапа. Никаких проблем.

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Не верю в подлость норвежцев

— Знаете, какая самая популярная лыжная новость за последние недели?

— Нет. Какая?

— Про больного Петтера Нортуга, которого изолировали от норвежской сборной и переселили в отель, в котором проживала российская и финская команды.

— Ох, ну и что за дурость?

— В диверсию, значит, не верите?

— Так могут говорить те, кому нужны какие-то сенсации на ровном месте. Вот лично мне — по фигу. Он что, кушает с нашими ребятами за одним столом? Или целуется с ними, чтобы они заболели? Ну, бред же полнейший. О чем мы говорим? Конечно, я не верю в диверсию. Тут даже обсуждать нечего. Никогда бы даже мысли в голову не пришло, что норвежская команда умышленно что-то такое сделала бы. Не верю в такие подлости.

Другое дело, что лично мне не совсем понятно решение тренеров Нортуга в том плане, что больного человека оставили на высоте, просто переселив в другой отель. Это глупость. У нас заболел Артем Мальцев — его тут же отправили домой. В горах сидеть в таком состоянии бесполезно, пользы ему это не принесет.

— По поводу проекта «Великие имена России». Как вы смотрите на то, чтобы аэропорт, например, в Магадане, дополнили вашей фамилией?

— Пусть называют, почему нет? Я, кстати, слышала, что моя фамилия в списке кандидатов на Магадан есть. Мэр города выдвинул такую идею, через какое-то время и я узнала об этом. Спасибо ему! Безусловно, это приятно.

Владимир ИВАНОВ

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