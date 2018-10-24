Елена Вяльбе: Подселение Нортуга в наш отель — глупость
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) — о Сергее Устюгове, Петтере Нортуге и названии аэропорта в родном Магадане.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) — о Сергее Устюгове, Петтере Нортуге и названии аэропорта в родном Магадане.
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов возвращается в Москву с итальянских сборов для того, чтобы пройти медобследование и лечение по поводу травмы. Во вторник лыжник упал во время тренировки в Валь Сеналесе и повредил руку. Предварительное обследование выявило трещину в большом пальце.
— Травма Сергея Устюгова. Насколько она огорчила вас? — вопрос Елене Вяльбе.
— Всего месяц остался до первых стартов, естественно, я расстроилась. Нет уверенности, что Сергей теперь подойдет к ним в полной готовности. Потребуется время на восстановление.
— В четверг он прилетит в Москву?
— Да, после обследования ясности будет больше. Хотя понятно, что на форме все это скажется. Вероятно, ему предстоит операция. А если даже нет, это не тот случай, когда спортсмен заболевает, съедает таблетку — и через два дня чувствует себя лучше. Кость зарастает не сразу, нужно время. Тем более Сергей хочет тренироваться, то есть в полном покое рука не будет.
— Устюгов сможет выступить на Кубке мира с любого этапа, с которого посчитает нужным?
— Те спортсмены, которые попали в прошлом сезоне в топ-15 Кубка мира как на дистанционных гонках, так и на спринтерских (у России это Наталья Непряева, Анастасия Седова, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. — Прим. «СЭ»), без всяких отборов будут участвовать на первых этапах.
Так было всегда. Они находятся в «красной группе» и своими прошлогодними результатами это заслужили. Поэтому даже если Сергей, совместно с тренером и врачом, решит пропустить Куусамо, будем рассматривать его со следующего этапа. Никаких проблем.
— Знаете, какая самая популярная лыжная новость за последние недели?
— Нет. Какая?
— Про больного Петтера Нортуга, которого изолировали от норвежской сборной и переселили в отель, в котором проживала российская и финская команды.
— Ох, ну и что за дурость?
— В диверсию, значит, не верите?
— Так могут говорить те, кому нужны
Другое дело, что лично мне не совсем понятно решение тренеров Нортуга в том плане, что больного человека оставили на высоте, просто переселив в другой отель. Это глупость. У нас заболел Артем Мальцев — его тут же отправили домой. В горах сидеть в таком состоянии бесполезно, пользы ему это не принесет.
— По поводу проекта «Великие имена России». Как вы смотрите на то, чтобы аэропорт, например, в Магадане, дополнили вашей фамилией?
— Пусть называют, почему нет? Я, кстати, слышала, что моя фамилия в списке кандидатов на Магадан есть. Мэр города выдвинул такую идею, через
Владимир ИВАНОВ