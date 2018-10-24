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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Заболевшего Нортуга снова переселили в другой отель из-за жалоб сборной России

Несколько дней назад норвежский лыжник Петтер Нортуг заболел на сборах в Валь Сеналесе (Италия).

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Источник: РИА "Новости"

Норвежская команда приняла решение изолировать спортсмена от других членов команды, в результате Нортуг был перемещён в отель, в котором остановились лыжники сборных России, Финляндии и Швейцарии.

Как пишет NRK, после жалоб со стороны российских лыжников Нортуга снова переместили в другой отель. По словам тренера сборной Норвегии Арильда Монсена, их команда не хотела навредить соперникам.

«Конечно, мы не хотели навредить российским лыжникам, мы сожалеем. Мы не думали об этом, просто хотели как можно скорее изолировать его от команды. Раньше он жил в этом отеле, там останавливалась его семья, поэтому мы выбрали именно эту гостиницу», — сказал Монсен.

Петтер Нортуг: хочу выступить за сборную России и обыграть норвежцев
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