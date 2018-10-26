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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов сможет тренироваться уже через два дня после операции

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов уже через два дня после операции по поводу перелома пальца руки сможет приступить к тренировкам, сообщил РИА Новости главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), член медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роман Эрлихман.

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Источник: РИА "Новости"

Устюгов травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах. Предварительное рентгеновское обследование в итальянской клинике выявило у спортсмена трещину в большом пальце руки. Как ранее сообщил РИА Новости Эрлихман, операция Устюгову будет сделана во вторник, 30 октября, в Москве.

«Отломки кости соединят и укрепят металлической спицей, и в тот же день Устюгов будет отпущен из клиники и уедет домой. Через два дня он уже сможет возобновить тренировки. Планируется, что уже 4 ноября спортсмен присоединится к команде на сборе в Финляндии», — сообщил врач.

На вопрос, как сильно повлияет оперативное лечение на соревновательные планы лыжника, Эрлихман ответил, что Устюгов, как и прежде, планирует выступать в Кубке мира.

«Окончательное решение на этот счет будут, естественно, принимать тренеры, но никаких проблем возникнуть не должно. Спустя три-четыре недели после операции Устюгову нужно будет на один день приехать в Москву, где ему под местным наркозом уберут спицу. Как только это будет сделано, руку можно разрабатывать в полном объеме», — добавил специалист.

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