Устюгов сможет тренироваться уже через два дня после операции

Источник: РИА "Новости"

Устюгов травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах. Предварительное рентгеновское обследование в итальянской клинике выявило у спортсмена трещину в большом пальце руки. Как ранее сообщил РИА Новости Эрлихман, операция Устюгову будет сделана во вторник, 30 октября, в Москве.

«Отломки кости соединят и укрепят металлической спицей, и в тот же день Устюгов будет отпущен из клиники и уедет домой. Через два дня он уже сможет возобновить тренировки. Планируется, что уже 4 ноября спортсмен присоединится к команде на сборе в Финляндии», — сообщил врач.

На вопрос, как сильно повлияет оперативное лечение на соревновательные планы лыжника, Эрлихман ответил, что Устюгов, как и прежде, планирует выступать в Кубке мира.