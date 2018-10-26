Чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов будет прооперирован во вторник

Устюгов в начале недели был госпитализирован после падения с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборе в Италии.
Врачи диагностировали у него травму пальца руки.
«Операцию он перенесет во вторник», — сообщил Крамер.
Ранее тренер сборной России отмечал, что 26-летний лыжник рискует пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет 24—25 ноября в финском Куусамо.
Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед на этапах Кубка мира.