Чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов будет прооперирован во вторник

Источник: РИА "Новости"

Устюгов в начале недели был госпитализирован после падения с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборе в Италии.

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Врачи диагностировали у него травму пальца руки.

«Операцию он перенесет во вторник», — сообщил Крамер.

Ранее тренер сборной России отмечал, что 26-летний лыжник рискует пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет 24—25 ноября в финском Куусамо.