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14:31 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов будет прооперирован во вторник

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов будет прооперирован в Москве во вторник. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

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Источник: РИА "Новости"

Устюгов в начале недели был госпитализирован после падения с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборе в Италии.

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Врачи диагностировали у него травму пальца руки.

«Операцию он перенесет во вторник», — сообщил Крамер.

Ранее тренер сборной России отмечал, что 26-летний лыжник рискует пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет 24—25 ноября в финском Куусамо.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед на этапах Кубка мира.

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