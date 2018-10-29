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19:29 (мск), источник: Советский спорт

Легков, объявивший о завершении карьеры, включен в расширенный пул тестирования РУСАДА

Александр Легков завершил карьеру в апреле 2018 года.

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Лыжник Легков включен в расширенный пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

У РУСАДА есть национальный регистрируемый пул тестирования, куда включены все ведущие российские спортсмены, не входящие в международные пулы и активно принимающие участие в турнирах. 35-летний олимпийский чемпион 2014 года уже объявил о завершении карьеры. Легкова могут исключить из пула допинг-тестирования.

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