Легков, объявивший о завершении карьеры, включен в расширенный пул тестирования РУСАДА

У РУСАДА есть национальный регистрируемый пул тестирования, куда включены все ведущие российские спортсмены, не входящие в международные пулы и активно принимающие участие в турнирах. 35-летний олимпийский чемпион 2014 года уже объявил о завершении карьеры. Легкова могут исключить из пула допинг-тестирования.