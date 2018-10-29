Легков, объявивший о завершении карьеры, включен в расширенный пул тестирования РУСАДА
Александр Легков завершил карьеру в апреле 2018 года.
Александр Легков завершил карьеру в апреле 2018 года.
Лыжник Легков включен в расширенный пул
У РУСАДА есть национальный регистрируемый пул тестирования, куда включены все ведущие российские спортсмены, не входящие в международные пулы и активно принимающие участие в турнирах. 35-летний олимпийский чемпион 2014 года уже объявил о завершении карьеры. Легкова могут исключить из пула