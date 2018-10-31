Устюгов успешно прооперирован в Москве

«Сергей успешно перенёс операцию, он останется в больнице до четверга. В среду приеду на перевязку, хочу лично побеседовать с врачом. Пока дальнейших планов нет, посмотрим, выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону.

Через несколько дней Сергею будет разрешено приступить к тренировкам. Объём пока непонятен, ограничений, помимо руки, у него не будет. Мы планируем его участие в первом этапе Кубка мира, а там как пойдёт процесс реабилитации, его подготовка, плюс будет решение тренерского штаба, — цитирует ТАСС главного врача Федерации лыжных гонок России Романа Эрлихмана.