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01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Устюгов успешно прооперирован в Москве

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, ранее повредивший палец на сборе в Валь Сеналесе (Италия), перенёс операцию в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

«Сергей успешно перенёс операцию, он останется в больнице до четверга. В среду приеду на перевязку, хочу лично побеседовать с врачом. Пока дальнейших планов нет, посмотрим, выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону.

Через несколько дней Сергею будет разрешено приступить к тренировкам. Объём пока непонятен, ограничений, помимо руки, у него не будет. Мы планируем его участие в первом этапе Кубка мира, а там как пойдёт процесс реабилитации, его подготовка, плюс будет решение тренерского штаба, — цитирует ТАСС главного врача Федерации лыжных гонок России Романа Эрлихмана.

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