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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Фристайлистка Комиссарова требует 50 млн рублей с не вылечившей её клиники

Российская фристайлистка Мария Комиссарова, которая сломала позвоночник во время Олимпиады в Сочи, решила взыскать с клиники Доктора Блюма деньги, потраченные на лечение в Испании, из-за отсутствия каких-либо результатов.

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После Игр-2014 известный врач пообещал, что спортсменка сможет полностью оправиться от травмы, если будет соблюдать разработанную им методику. Однако спустя два года Комиссарова так и не заметила никаких улучшений, хотя потратила на лечение порядка 50 миллионов рублей.

«Иск Марии Комиссаровой подан только вчера 30 октября 2018 года в Невский районный суд Санкт-Петербурга иск к ООО “НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий”, владельцем которого является Евгений Блюм. О ходе разбирательств говорить рано. Главная цель, которую преследует Мария — добиться справедливости и показать пример всем пациентам, попавшим в аналогичную ситуацию. Спортсменка просит взыскать с клиники 50 миллионов рублей, потраченных на лечение с мая 2014 по февраль 2016 год. Об уголовном преследовании речи пока нет», — приводит слова представителя спортсменки Star Hit.

Однако представители клиники Доктора Блюма категорически не согласны с утверждениями спортсменки, о чём свидетельствует официальное обращение с объяснением позиции врача, появившееся на сайте медицинского учреждения.

«По завершении года восстановления, когда результат уже был очевидным, Мария стала уезжать в Питер, на Ибицу, на океан, пропускала занятия. Затем встал вопрос об отсутствии денег на продолжение восстановления. Доктор разрешил заниматься в клинике бесплатно, с условием, что на тренажерах с Марией будет работать её муж Алексей. Но Мария занималась всего три-четыре раза в неделю, по 1−2 часа, в расслабленном режиме. Так прошло около 3 месяцев, а после Мария прекратила посещать клинику совсем», — говорится в объяснении клиники.

Представители клиники оценивают действия Комиссаровой как вымогательство и шантаж. Их спор решит суд.

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