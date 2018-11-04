Устюгов сообщил, что возобновляет тренировки после травмы

«Кто куда, а мы на вкатку. Я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца», — написал Устюгов на своей странице в Instagram.

Устюгов травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах, во вторник он был прооперирован в ЦИТО. Ранее член медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роман Эрлихман сообщил РИА Новости, что в воскресенье Устюгов присоединится к группе тренера Маркуса Крамера на сборе.