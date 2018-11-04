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14:27 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов сообщил, что возобновляет тренировки после травмы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, который перенес операцию по поводу перелома пальца руки, сообщил, что возвращается к тренировкам.

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Источник: РИА "Новости"

«Кто куда, а мы на вкатку. Я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца», — написал Устюгов на своей странице в Instagram.

Устюгов травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах, во вторник он был прооперирован в ЦИТО. Ранее член медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роман Эрлихман сообщил РИА Новости, что в воскресенье Устюгов присоединится к группе тренера Маркуса Крамера на сборе.

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