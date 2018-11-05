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12:14 (мск), источник: ТАСС

Швейцарский горнолыжник Барандун погиб, разбившись на параплане

ТАСС, 5 ноября. Швейцарский горнолыжник Джанлука Барандун погиб в возрасте 24 лет, разбившись на параплане. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

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«Наши мысли в этот трудный момент с семьей погибшего, — прокомментировал трагические известия глава федерации Маркус Вольф. — Мы выражаем искренние соболезнования семье Джанлуки».

Как сообщает швейцарская газета Die Suedostschweiz, в воскресенье в Шлуайне Барандун упал во время полета на параплане. Приближаясь к месту приземления, он исполнил несколько спиральных поворотов, но опустился слишком низко и разбился. От полученных травм швейцарец скончался прямо на месте падения.

Барандун считался одним из самых талантливых швейцарских горнолыжников. В прошлом сезоне он выступал на этапах Кубка мира. Лучшим его результатом стало девятое место в комбинации на этапе в итальянском Бормио. Барандун занял 17-е место в зачете Кубка мира в комбинации и 29-е в зачете скоростного спуска.

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