Швейцарский горнолыжник Барандун погиб, разбившись на параплане

«Наши мысли в этот трудный момент с семьей погибшего, — прокомментировал трагические известия глава федерации Маркус Вольф. — Мы выражаем искренние соболезнования семье Джанлуки».

Как сообщает швейцарская газета Die Suedostschweiz, в воскресенье в Шлуайне Барандун упал во время полета на параплане. Приближаясь к месту приземления, он исполнил несколько спиральных поворотов, но опустился слишком низко и разбился. От полученных травм швейцарец скончался прямо на месте падения.