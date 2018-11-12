«После смерти родителей младший брат мне как сын». История лыжника, который пока быстрее Большунова

Источник: Спорт-Экспресс

В финском Рованиеми 15—18 ноября состоятся отборочные старты, по итогам которых будет назван состав лыжной сборной России для участия в первых этапах Кубка мира. Одним из претендентов на попадание в основу будет красноярский лыжник Андрей Мельниченко, тренирующийся в группе Олега Перевозчикова. В прошедшие выходные на стартах FIS в Муонио на коньковой «пятнашке» он опередил четырехкратного призера Игр в Пхенчхане Александра Большунова. А после гонки ответил на вопросы «СЭ».

В Муонио мы экспериментировали

— Можно ли делать какие-то выводы из вашей победы над Александром Большуновым на «пятнашке»?

— Тренеры определенные выводы сделают, но нужно понимать, что это просто первый старт сезона. Мы перед поездкой в Муонио собрались всей группой и решили, что если уж ехать, то бежать будем все гонки, а не выборочно. Эти гонки нужны были для того, чтобы продышаться и подготовиться к отборочным стартам, на которых будет определяться состав команды на Кубок мира.

— Какие задачи перед своей группой ставил Олег Перевозчиков?

— Почувствовать скорость, темп на дистанции, попадание в технику, попробовать где-то ускориться, где-то поберечь силы. Можно сказать, экспериментировали. А вечером после заключительной гонки уже обсудили все, что было. Олег Орестович подчеркнул, что это всего лишь промежуточный и ничего не решающий старт, который нужен для прикидки сил, для понимания того, где и как можно отработать. Конкретной задачи по результатам перед нами никто не ставил.

— С погодой не слишком повезло?

— Да уж, погода сыграла свою роль. В Муонио стояла плюсовая температура, падал снег. Но лыжи у меня катили отлично, наши сервисмены прекрасно отработали. На пятнашке работа лыж сыграла огромную роль. Там рельеф трассы таков, что половина дистанции — тягун, а другая половина — спуск. К подъему я у Саши Большунова выигрывал четыре секунды, а со спуска привез ему еще семь секунд. А немец, с которым мы «сели» на спуск за полтора километра до финиша, отстал на 22 секунды.

— Вместе с вами в Муонио бежала группа Юрия Бородавко, и на дистанционных гонках лыжники вашей группы опередили конкурентов. Это о чем-то говорит?

— Пока только о том, что у каждой группы тренировочный процесс выстроен на свой лад. У них же сейчас идет сбор, парни, скорее всего, бежали под нагрузкой. А мы уже успели «поскоростить», например, отлично поработали на сборе Рованиеми. Разная нагрузка, разная интенсивность, разные планы. Уверен, что группа Юрия Викторовича тоже проанализировала старты и к отборочным соревнованиям подойдет в лучшей форме. Они все наверстают. Первые старты кому-то легко даются, кому-то наоборот. До первых этапов Кубка мира никаких выводов сделать нельзя. В прошлом году я тоже на отборах бежал хорошо, а начался Кубок мира, и я «встал».

Про критерии отбора в сборную я ничего не знаю

— Причина понятна?

— Я тогда отбежал соревнования в Контиолахти и оттуда сразу отправился в Давос на этап Кубка мира. Там был, как на сборах, пока ждал стартов. Готовился один, без тренеров. Вроде и план есть, и ты его выполняешь. Думаешь — все хорошо, а как оно на самом деле, неизвестно, об этом тренер может сказать. За неделю до старта было все отлично, а перед самым стартом стал чувствовать тяжесть. Может, перебрал с тренировками. Наверное, нужно было вернуться в России и пробежаться на любых соревнованиях, а в Давос ехать непосредственно перед этапом.

— По сравнению с прошлым годом подготовка изменилась?

— Да. В этом году у нас было больше скоростной и интенсивной работы в горах. Если раньше мы как бы постепенно понемногу поднимались, то сейчас у нас было чередование: высота, равнина, высота, равнина. Нагрузки другие, интенсивность другая.

— Такой план подготовки вам подходит или в прошлом году было лучше?

— Пока не могу оценить. Нужно еще хотя бы на паре стартов пробежать, чтобы понять. Мне кажется, что нынешняя подготовка мне подходит чуть больше.

— К отборочным стартам в Рованиеми готовы? Уже понятны критерии отбора в команду на Кубок мира?

— Надеюсь, что готов. По критериям пока ничего не ясно. Думаю, это на усмотрение тренерского штаба. Мы побежим три дистанции — классический спринт и две дистанционные гонки классикой и коньком. Тренеры нам сказали, что на стартовый этап Кубка мира точно поедут призеры Олимпиады в Пхенчхане, а остальным предстоит побороться за два места. Первоначально была одна вакансия, но Сергей Устюгов получил травму руки и первые старты Кубка мира пропустит. Но, повторю, по критериям ничего не могу сказать. Да и гарантированные кому-то места, это достаточно условно. Ведь спортсмен, которого включили в состав на Кубок мира, в Рованиеми может на дистанционных гонках проиграть другим и минуту. Тогда поедут другие. Наша задача, как спортсменов, очень простая — хорошо пробежать и показать то лучшее, на что способны на сегодняшний день.

Врачи сказали заканчивать со спортом. Я не послушал

— Президент ФЛГР Елена Вяльбе, подводя итоги олимпийского сезона, рассказала, что уговорила вас ехать на Олимпиаду. Почему вы не хотели бежать в Пхенчхане?

— Потому что в конце января во время этапа Кубка мира в Зеефельде у меня обострилась травма поясницы. Федерация помогла мне с лечением, со мной работал мануальный терапевт. Я хотел отказаться от поездки на Олимпиаду, ведь был не в оптимальной форме, а зачем ехать, просто чтобы поучаствовать. Но Елена Валерьевна меня переубедила. Спину мне более-менее привели в порядок, и в итоге я решил ехать. К тому же, сами знаете, скольких лыжников у нас не допустили до Олимпийских игр.

— Сейчас травма по-прежнему беспокоит?

— За подготовительный период с мая по ноябрь пару раз возникали болевые ощущения. Но я прохожу специальные процедуры, массаж. Стараюсь закачать спину, убрать эту боль. Бегать можно, терпимо. Три года назад было несравнимо хуже. Я вообще мог закончить со спортом.

— Так сказали врачи?

— Да, я прошел МРТ, по результатам которого мне врачи сказали, что лучше закончить со спортом. Дело в том, что у меня поясничная межпозвоночная грыжа. Любое падение могло привести к разрыву. Но на расставание со спортом я пойти не мог, уже однажды бросал и вернулся. Постепенно закачивал спину, делал все возможные процедуры, выполнял все предписания. В прошлом году делал повторное МРТ — улучшения очевидны.

Не тренировался два года. Потом вышел и обыграл всех

— Вы уже бросали лыжные гонки? Когда?

— Дело было в восьмом классе. В школе начались проблемы с учебой, я вообще забросил тренировки, не тренировался два года. Не думал, что вновь буду заниматься лыжами и даже добьюсь каких-то результатов.

— Почему именно лыжи выбрали?

— Я родился в селе Кортуз Краснотуранского района Красноярского края. Там жителей примерно тысяча человек на трех улицах. Из спортивных занятий — только лыжи, если не считать школьные секции волейбола, баскетбола и футбола. Я пришел в лыжные гонки в четвертом классе. Точнее, мне предложил заниматься только закончивший педагогический институт в Минусинске Виктор Владимирович Бойченко. Он набирал детей 1990−1992 года рождения. Для него мы были первой группой. Именно он привил мне любовь к лыжным гонкам. Я ходил и на две, и на три тренировки — настолько увлекся, что ходил и со своей группой, и с другими возрастами.

— А на школу «забили»?

— Ну, почти. Потому и пришлось наверстывать. Ни о каких тренировках речи быть не могло, мне в девятом классе экзамены нужно было сдавать. Так что в восьмом классе я бросил лыжную секцию. Экзамены я сдал, но возвращаться уже не думал. Но меня Виктор Владимирович попросил выступить на школьной Спартакиаде в Краснотуранске. «Как получится, так и пробежишь, но пробежать нужно, особенно в эстафете», — сказал он. Я неделю до стартов покатался, потренировался, а на соревнованиях всех обогнал. При этом два года я вообще не тренировался. В общем, после этого решил вернуться в секцию, восстановил свой уровень и пошел дальше. Когда я поступил в университет в Красноярске, со мной стал работать Александр Степанович Фалеев. Он до сих пор является моим личным тренером. На внутрироссийских соревнованиях он всегда со мной, в России на сборы езжу с ним.

— Получается, вы такой же самородок, как Большунов?

— Насчет самородка не мне судить, но я, получается, тоже из небольшого села пробился на международный уровень. Мы, кстати, часто общаемся с папой Саши, когда видимся на соревнованиях. Он всегда интересуется, как дела, что нового.

Делаю все, чтобы брат ни в чем не нуждался. Он мне как сын

— Когда учились в школе, как обстояло дело с инвентарем и экипировкой? Родители вкладывались?

— Нет, откуда! Нас в семье пятеро — у меня две старших сестры, а также младшая сестра и брат Егор, который в 2006-м родился. Родители получали в селе копейки, тут не до лыж. Я тоже помогал им по хозяйству, где-то пытался подрабатывать. Для занятий лыжными гонками все выделяла ДЮСШ Краснотуранска, где работал и до сих пор работает Виктор Бойченко. Иногда он покупал мне лыжи на свои деньги, спрашивал у других тренеров, чтобы я мог нормально выступить на соревнованиях, где что-то решалось в плане попадания в команду района, а потом уже и края.

— Кто-то из сестер и брат занимались или, может, занимаются лыжами?

— Сестры занимались, но особых результатов не было. Так что они сделали упор на учебу. А вот Егор сейчас ходит в лыжную секцию к моему первому тренеру. По сравнению с тем, что было в мое время, у них сейчас гораздо лучше ситуация с экипировкой и инвентарем. Но, бывает, Виктор Владимирович звонит, говорит, что нужно что-то приобрести для Егора, тогда я обязательно это делаю. Мы с тренером постоянно на связи. Он очень много помогает, по сути, как отец.

— А ваш папа?

— Родителей, к сожалению, уже нет в живых. Папа умер в 2012-м, а мама — в 2009-м. Егор живет в семье старшей сестры. Когда я дома — постоянно с ним. Я помогаю им с деньгами, потому что в селе с этим напряженно. Егор мне как сын. Стараюсь делать все, чтобы он ни в чем не нуждался, хорошо учился и добился успехов в спорте. Многое от него самого зависит. Сейчас у него важный период в жизни, что сейчас будет заложено, то и дальше получится.

— За ваше выступление на Олимпиаде родная ДЮСШ что-то получила?