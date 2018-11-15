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19:48 (мск), источник: ТАСС

Австрийский лыжный союз пригласил Путина на ЧМ по лыжным видам спорта в Зефельд

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Австрийский лыжный союз пригласил президента России Владимира Путина посетить чемпионат мира по лыжным видам спорта в коммуне Зефельд-ин-Тироль (федеральная земля Тироль) в 2019 году. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС генеральный секретарь Австрийского лыжного союза Клаус Ляйстнер.

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Источник: AP 2018

«Наш президент Петер Шрёкснадель от имени Австрийского лыжного союза пригласил президента Владимира Путина посетить по возможности соревнование в Зефельде. Во время своего последнего визита в Москву канцлер Австрии Себастьян Курц передал это приглашение Владимиру Путину», — сказал Ляйстнер.

«Надеемся, рабочий график российского президента это позволит. Его с удовольствием ждут в Австрии, и, возможно, этот визит станет неким разнообразием в череде его политических встреч, — отметил Ляйстнер. — Мы будем рады приветствовать известного и нашего давнего друга».

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