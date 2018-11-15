Австрийский лыжный союз пригласил Путина на ЧМ по лыжным видам спорта в Зефельд
ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Австрийский лыжный союз пригласил президента России Владимира Путина посетить чемпионат мира по лыжным видам спорта в коммуне
ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Австрийский лыжный союз пригласил президента России Владимира Путина посетить чемпионат мира по лыжным видам спорта в коммуне
«Наш президент Петер Шрёкснадель от имени Австрийского лыжного союза пригласил президента Владимира Путина посетить по возможности соревнование в Зефельде. Во время своего последнего визита в Москву канцлер Австрии Себастьян Курц передал это приглашение Владимиру Путину», — сказал Ляйстнер.
«Надеемся, рабочий график российского президента это позволит. Его с удовольствием ждут в Австрии, и, возможно, этот визит станет неким разнообразием в череде его политических встреч, — отметил Ляйстнер. — Мы будем рады приветствовать известного и нашего давнего друга».