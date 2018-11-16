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18:25 (мск), источник: ТАСС

Тереза Йохауг победила в первой гонке после дисквалификации за допинг

ТАСС, 16 ноября. Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в первой гонке после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка выиграла гонку на 10 км классическим стилем на соревнованиях в норвежском Бейтостёлене. 30-летняя Йохауг показала результат 25 минут 42,6 секунды.

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В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол. Запрещенное вещество содержалось в мази для губ, которую, по словам лыжницы, она использовала для лечения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он по невнимательности порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Решением Норвежского олимпийского комитета спортсменка была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил этот срок до 18 месяцев, подчеркнув, что спортсменка должна была сама обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также его состав.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в эстафете 4×5 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи она завоевала серебро в гонке на 30 км и бронзу на 10-километровой дистанции. Норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски». В связи с продлением срока дисквалификации лыжница пропустила Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

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