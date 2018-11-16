Тереза Йохауг победила в первой гонке после дисквалификации за допинг

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка выиграла гонку на 10 км классическим стилем на соревнованиях в норвежском Бейтостёлене. 30-летняя Йохауг показала результат 25 минут 42,6 секунды.

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В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол. Запрещенное вещество содержалось в мази для губ, которую, по словам лыжницы, она использовала для лечения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он по невнимательности порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Решением Норвежского олимпийского комитета спортсменка была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил этот срок до 18 месяцев, подчеркнув, что спортсменка должна была сама обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также его состав.