Большунов и Вылегжанин вошли в состав сборной России на первый этап КМ по лыжным гонкам

Источник: РИА "Новости"

На дистанции 15 км классическим стилем российскую команду будут представлять Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Станислав Волженцев. В спринте примут участие Большунов, Волженцев, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Алексей Петухов и Андрей Собакарев.

В состав женской команды на спринтерскую гонку классическим стилем вошли Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Полина Некрасова. В гонке на дистанции 10 км примут участие Белорукова, Непряева, Некрасова, Алешина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Яна Кирпиченко.

Лидер сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов не примет участие в стартовом этапе Кубка мира нового сезона, так как продолжает восстановление после травмы. Спортсмен получил травму пальца на октябрьском сборе команды в Италии, в конце месяца он успешно перенес операцию.