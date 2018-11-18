Климов стал первым россиянином, выигравшим этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Для 24-летнего Климова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира, в сезоне-2016/17 он занял третье место на этапе в Австрии. Ранее российские и советские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира. До Климова лучшими достижениями среди отечественных прыгунов владели Дмитрий Васильев, который трижды становился вторым на этапах, и Павел Карелин, занявший второе место на этапе в сезоне-2010/11.