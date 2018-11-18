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18:50 (мск), источник: ТАСС

Климов стал первым россиянином, выигравшим этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 18 ноября. Россиянин Евгений Климов одержал победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который завершился в польской Висле.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин по итогам двух попыток показал результат 263,4 балла. Второе место занял немец Штефан Лайе (256,7), третьим стал японец Рёю Кобаяси (255,6). Действующий обладатель Кубка мира поляк Камил Стох стал четвертым (255,3).

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Для 24-летнего Климова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира, в сезоне-2016/17 он занял третье место на этапе в Австрии. Ранее российские и советские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира. До Климова лучшими достижениями среди отечественных прыгунов владели Дмитрий Васильев, который трижды становился вторым на этапах, и Павел Карелин, занявший второе место на этапе в сезоне-2010/11.

В прыжках на лыжах с трамплина среди женщин победы добивалась только Ирина Аввакумова, которая заняла первое место на этапе Кубка мира сезона-2013/14 в Чайковском.

Победа позволила Климову набрать 100 очков и стать лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Следующий этап пройдет 23—25 ноября в Финляндии.

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