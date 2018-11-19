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12:05 (мск), источник: ТАСС

Колобков назвал долгожданной историческую победу Климова на этапе КМ по прыжкам на лыжах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал долгожданной победу Евгения Климова на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которая стала первой в истории российского спорта. Успех 24-летнего россиянина министр прокомментировал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее российские и советские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира, который проводится с сезона-1979/80. До Климова лучшими достижениями среди отечественных прыгунов владели Дмитрий Васильев, который трижды становился вторым на этапах, и Павел Карелин, занявший второе место на этапе в сезоне-2010/11.

«Рад поздравить Евгения Климова и его тренеров с большим успехом. Российский спортсмен впервые в истории выиграл этап Кубка мира. Прекрасное начало сезона, все очень ждали эту победу, пусть она вдохновит Евгения и всю команду на новые успешные выступления. Желаю спортивной удачи в дальнейших стартах сезона», — сказал Колобков.

Победа на стартовом этапе сезона позволила Климову набрать 100 очков и стать лидером общего зачета Кубка мира. Следующий этап пройдет 23—25 ноября в Финляндии.

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