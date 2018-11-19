Колобков назвал долгожданной историческую победу Климова на этапе КМ по прыжкам на лыжах

Источник: РИА "Новости"

Ранее российские и советские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира, который проводится с сезона-1979/80. До Климова лучшими достижениями среди отечественных прыгунов владели Дмитрий Васильев, который трижды становился вторым на этапах, и Павел Карелин, занявший второе место на этапе в сезоне-2010/11.

«Рад поздравить Евгения Климова и его тренеров с большим успехом. Российский спортсмен впервые в истории выиграл этап Кубка мира. Прекрасное начало сезона, все очень ждали эту победу, пусть она вдохновит Евгения и всю команду на новые успешные выступления. Желаю спортивной удачи в дальнейших стартах сезона», — сказал Колобков.